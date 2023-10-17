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搶救Sylvia Quan捐贈幹細胞 10月21日登記

【休士頓訊】
搶救Sylvia Quan捐贈幹細胞，主辦單位呼籲民眾踴躍前往。 （中華文化中心提供）
搶救Sylvia Quan捐贈幹細胞，主辦單位呼籲民眾踴躍前往。 （中華文化中心提供）

搶救Sylvia Quan，她是休士頓前市議員關振鵬（Gordon Quan）律師的妻子，和她的家人迫切需要社會大眾的協助，幫助Sylvia找到合適的幹細胞捐贈者。中華文化中心呼籲休士頓的華人家人們一起站出來支持 Sylvia 一家，讓社會的愛和溫暖傳承下去。

數十年以來，Sylvia Quan與她的丈夫關振鵬，一直熱心服務休士頓華人 社區，包含教授公民課程、幫助來自中國的牧師繼續接受教育、捐款幫助弱勢族群等公益活動。

中華文化中心誠邀休士頓的華人社區參與於10月21日舉行的幹細胞捐贈者登記活動，加入造血幹細胞捐贈者登記很簡單。僅需 20秒擦拭口腔，便可以幫助患有危及生命的血癌或疾病的人得到治癒的寶貴機會。對於患有血癌和鐮狀細胞疾病等致命疾病的患者，有一種治療方法——來自基因匹配的捐贈者的造血幹細胞移植。因此，誠摯的邀請民眾加入配對登記，一同拯救他人的生命，成為最好的祝福。

如果無法親自參加活動，請發短信swab4sylvia至61474，領取免費套装，將有專家將相關用品郵寄至民眾指定的地址。

有關Be the Match協會透過細胞療法拯救生命對於患有危及生命的血癌（如白血病和淋巴瘤）或其他疾病（如鐮狀細胞疾病）的人來說，有治療方法。Be The Match將患者與其匹配的捐贈者聯繫起來，進行挽救生命的造血幹細胞移植。此外，Be The Match在移植前、移植期間和移植後為患者及其家人提供一對一的支持、教育和指導。欲了解更多詳情，可查閱 bethematch.org。

活動日期：10 月 21 日（星期六）上午 10 時至下午1時。地點：Pickleball Social 1055 Conrad Sauer Dr. Houston, TX 77043 。 聯絡人：Angela Chen，Health Education Specialist：ach[email protected]，(713) 271- 6100 Ext. 205。協辦：中華文化服務中心加入血液幹細胞登記。

休士頓 華人 教育

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