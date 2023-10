搶救Sylvia Quan捐贈幹細胞 10月21日登記

搶救Sylvia Quan捐贈幹細胞,主辦單位呼籲民眾踴躍前往。 (中華文化中心提供)

搶救Sylvia Quan,她是休士頓 前市議員關振鵬(Gordon Quan)律師的妻子,和她的家人迫切需要社會大眾的協助,幫助Sylvia找到合適的幹細胞捐贈者。中華文化中心呼籲休士頓的華人 家人們一起站出來支持 Sylvia 一家,讓社會的愛和溫暖傳承下去。

數十年以來,Sylvia Quan與她的丈夫關振鵬,一直熱心服務休士頓華人 社區,包含教授公民課程、幫助來自中國的牧師繼續接受教育 、捐款幫助弱勢族群等公益活動。

中華文化中心誠邀休士頓的華人社區參與於10月21日舉行的幹細胞捐贈者登記活動,加入造血幹細胞捐贈者登記很簡單。僅需 20秒擦拭口腔,便可以幫助患有危及生命的血癌或疾病的人得到治癒的寶貴機會。對於患有血癌和鐮狀細胞疾病等致命疾病的患者,有一種治療方法——來自基因匹配的捐贈者的造血幹細胞移植。因此,誠摯的邀請民眾加入配對登記,一同拯救他人的生命,成為最好的祝福。

如果無法親自參加活動,請發短信swab4sylvia至61474,領取免費套装,將有專家將相關用品郵寄至民眾指定的地址。

有關Be the Match協會透過細胞療法拯救生命對於患有危及生命的血癌(如白血病和淋巴瘤)或其他疾病(如鐮狀細胞疾病)的人來說,有治療方法。Be The Match將患者與其匹配的捐贈者聯繫起來,進行挽救生命的造血幹細胞移植。此外,Be The Match在移植前、移植期間和移植後為患者及其家人提供一對一的支持、教育和指導。欲了解更多詳情,可查閱 bethematch.org。

活動日期:10 月 21 日(星期六)上午 10 時至下午1時。地點:Pickleball Social 1055 Conrad Sauer Dr. Houston, TX 77043 。 聯絡人:Angela Chen,Health Education Specialist:ach[email protected],(713) 271- 6100 Ext. 205。協辦:中華文化服務中心加入血液幹細胞登記。