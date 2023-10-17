休士頓市長選戰 雌雄爭霸成形

休士頓市長之爭，惠特麥（右）暫時領先希拉李（左）。（取自ABC 13電視台畫面）

休士頓市長改選訂於2023年11月7日投票 ，休士頓大學Hobby School of Public Affairs的最新民調 顯示，共和黨籍德州參議員惠特麥（John Whitmire）以些微差距領先民主黨 籍聯邦眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee），不過雙方在第一次投票中分別獲得34%與31%的支持，但由於其他候選人支持率都不及4%，因此進入二輪投票後，惠特麥可能以50%對36%勝出。

9月30日至10月6日的民調要點如下：

・可能選民中，43%說絕對不會投給的希拉李，只有15%說絕對不會投給惠特麥。

・可能選民中，51%不喜歡希拉李，41%非常厭惡；24%不喜歡惠特麥，13%非常討厭。

・兩人對決下，男性投給惠特麥的意願為57%，希拉李28%；女性投給惠特曼的比例42%，希拉李43%。

・兩人對決下，白人支持惠特麥的比例高達69%、希拉李18%，拉美裔55%支持惠特麥、26%支持希拉李，黑人支持惠特麥的比例只有19%，支持希拉李的達68%。

・民主黨人喜歡希拉李的比例為59%，惠特麥29%；共和黨人82%喜歡惠特麥，僅1%喜歡希拉李；獨立選民願意投給惠特麥的比例為62%，希拉李15%。