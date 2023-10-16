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三角情殺案女嫌保外就醫拔腿就跑 10分鐘被捉回

編譯林思牧／綜合報導
女嫌凱特琳阿姆斯壯預定在10月底受審，她趁保外就醫時企圖逃跑。（查維斯縣監獄檔案照）
女嫌凱特琳阿姆斯壯預定在10月底受審，她趁保外就醫時企圖逃跑。（查維斯縣監獄檔案照）

2022年5月震驚德州的「奧斯汀三角戀愛情殺案」，現年35歲的女嫌凱特琳阿姆斯壯(Kaitlin Armstrong)預定在10月底受審，她趁11日(周三)保外就醫的機會拔腿飛奔，因為她曾是傑出的賽跑選手，兩位獄警花了十分鐘才把她追到，部分的過程被路人拍下放上社群媒體。

去年5月加州職業自由車女將安娜莫萊雅威爾森(Anna Moriah "Mo" Wilson)到德州來參加比賽，傍晚時她和自行車男選手科林斯翠克蘭(Colin Strickland)在奧斯汀的一間餐館吃晚餐，科林的女朋友凱特琳沒有出席。那天晚上科林把安娜送回她朋友的公寓，當安娜的朋友回到公寓時，赫然發現安娜臥倒在浴室裡的血泊中，當時安娜只有25歲。

警方調查時發現凱特琳的吉普車(JEEP)被附近的錄影機拍到，警方約談凱特琳以後並沒有立即逮捕她，但認為她有很大的嫌疑。幾天後當警方再度想跟凱特琳談話的時候，卻已找不到她。後來才知凱特琳已先跑到紐約，然後用別人的護照搭機飛到哥斯大黎加(Costa Rica)。

前後43天的時間，凱特琳彷彿從人間蒸發，後來她在哥國海邊一個風景如畫的小鎮教瑜珈課的線索被警方得知，她被哥國警方逮捕後引渡回德州受審，這條新聞引發相當大的震撼。科林與安娜在2021年曾經是情侶，警方認為安娜在奧斯汀現身讓凱特琳醋勁大發，她跟蹤科林的車找到安娜的臨時住處，進入公寓把安娜射殺。

11日凱特琳外保就醫，看完醫生後走出醫院時，路人目擊她先是慢慢走，接著步伐越來越快，然後拔腿飛奔跑上停車場外面的一條健行步道，一名獄警在追她時跌倒，因此她領先得越來越多。凱特琳在學生時代是跑步健將，可能因此認為有逃脫的機會，但最後她還是被追到，預期她受審時除了一級謀殺罪以外，還會被多加一條逃獄的罪名。

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