幼兒園老師餵童褪黑激素防止過動 被逮後辭職

休士頓 郊區杭伯爾市(Humble)的松林小學(Pine Forest Elementary)，一位幼兒園特教班的老師偷給學生服用褪黑激素(melatonin)被抓到，但執法單位似乎沒有給那位老師提控的意願，讓那些智障學生的家長相當不滿。

休士頓的ABC電視台日前訪問一位五歲男孩的母親，她不願意透露自己和孩子的姓名，她的兒子不會說話，所以她從來不知道班上發生的事。不久前的一天，校長打電話來給她，表示學校發現那位特教班的女老師給一些學生服用褪黑激素，好讓學生不會過動(overactive)。

她詢問時校長告訴她那位老師是用含有褪黑激素的軟糖(gummies)，假裝成糖果給過動的學生。許多幼兒園在午餐後會給學生一段時間的午睡(nap)，但特教班的孩子不像正常的孩子那樣聽話，只要有一個人搗蛋其他人也沒辦法睡午覺，想必是因為如此這位老師用這種方法讓過動的學生安靜下來。

在台灣褪黑激素是管制物質，但在美國卻可以不需醫師處方任人民自行選購幫助睡眠，價錢也非常便宜，許多家庭的藥櫥裡有褪黑激素。褪黑激素是人腦中的松果腺(pineal gland)分泌的賀爾蒙，用來管理生理時鐘節律(circadian rhythm)。

兒童服用褪黑激素過量有中毒的風險，根據美國毒物控制(poison control)機構的數據，從2012年初到2021年底的十年之間，有26萬宗兒童服食褪黑激素的案例，其中有4000人必須住院治療，其中又有兩人因而喪生。

那位母親表示，她回想過去發生的一些怪事，現在終於知道為什麼了，有時候兒子從校車上下來的時候，步履不穩到幾乎跌倒，回到家在沙發上倒頭大睡。校長和那位女老師談過以後，老師同意自行辭職，給學區 省去一些麻煩，在教師公會的撐腰下，要開除一名老師是相當冗長的過程。這位母親表示，學校並沒有公布這位老師的身分，她擔心那位老師如果在別的學校又找到工作，還會有其他人受害。