搶劫越裔媽媽致殘 搶匪重判30年

Nhung Troung腰部以下癱瘓，沒辦法再工作，全家都陷於困苦之中，親人為她發起募款。（取自Gofundme）

今年2月，一名越裔女子Nhung Troung從銀行領出4200元現金後遭兩名非洲裔青少年盯梢，他們尾隨她20哩來到休士頓 的中國城，此時17歲的少年上前行搶，因為受害人抱住皮包不放，少年把她抱起用力摔在水泥地上致殘，這位凶狠的少年12日(周四)被判處30年監禁。

這件被錄相機拍到的搶案，發生在休士頓市中心西南邊的貝雷爾大道(Bellaire Blvd)9800街段，也就是中國城(Chinatown)地區。2月13日上午，41歲的Nhung Troung先到休士頓東南區的一家銀行取現金，她從銀行出來以後，並不知道有一輛車在跟蹤她，開車的是19歲的喬妮卡伍茲(ZJoy’Nika Woods)，同夥的是17歲的約瑟夫哈洛爾(Joseph Harrell)，這種盯梢伺機行搶的做法，英文裡叫Jugging。

Nhung Troung是要到中國城的一家越裔旅行社買機票回越南 探親，就在下車走往旅行社時被哈洛爾迎面攔住行搶。搶劫的視頻被警方公布以後，引發休士頓社區譁然，哈洛爾把Nhung Troung用力摔在水泥地面的惡行，引起居民的震驚與恐懼。

因為視頻上可以清楚的看到哈洛爾的臉，警方很快就抓到他，他也供出了開車的是誰，警方調查時又發現哈洛爾還涉及另外兩件搶案。檢察官辦公室最近與哈洛爾達成認罪協議(plea bargain)，哈洛爾對搶劫與重度傷害認罪，檢方建議坐牢30年，但坐滿15年以後可以有假釋出獄的機會，另外兩件搶案的控罪則撤銷。

哈里斯縣地區檢察官金奧格(Kim Ogg)12日宣布，在縣市警局與檢察官辦公室人員努力蒐證之下，現已18歲的嫌疑人自知如果接受庭審，懲處必然更重，因此接受了30年監禁的認罪協議。副檢察官則表示，雖然罪犯被判了重刑，對受害人卻沒有安慰作用，Nhung Troung的丈夫在2016年去世，她必須賺錢養三個孩子，如今她腰部以下癱瘓，沒辦法再工作，全家都陷於困苦之中。