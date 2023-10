質疑行刑藥物 死囚拖7天仍伏法

德州死囚默菲終於伏法。(德州司法廳檔案照)

企圖用監獄 火災造成死刑藥物變質做藉口脫免一死的囚犯,苟活一周後仍在10日(周二)傍晚伏法,且他在行刑前對死者家屬道歉。

德州 的死刑犯都關在杭茨維爾市(Huntsville)的最高度警戒監獄,聯邦最高法院推翻先前較低法院的暫停執行死刑判決,讓德州懲戒局自行選時間行刑。10日晚間處死前,48歲的死囚傑迪戴亞默菲(Jedidiah Isaac Murphy)向死者家屬道歉,表示希望因為自己的死讓受害人家屬得到心靈撫慰,接著他誦讀了聖詩(Psalm)的第34章。

當他向獄警表示他準備好了,監獄雇請的醫師於10日晚間9時50給他注射戊巴比妥(pentobarbital)。他的律師於一周前要求暫停執行死刑,理由注射劑曾遭到一場火災的汙染,但獄方反駁律師的說法。

有一名女子是默菲邀請來看他最後一眼的來賓,他向那名女子說:「告訴我的寶貝們,我愛他們」(Tell my babies I love them)。接著他大喊:「貝菈是我的妻子!」(Bella is my wife!)死刑注射藥很快就生效,他又呼吸了兩次胸部不再起伏,一位牧師在場,牧師把左手放在默菲的心臟上方。

接著醫師進入行刑室(execution chamber),並在10時15分宣告默菲死亡。2000年10月,默菲在達拉斯郊區的嘉蘭市(Garland)劫持(carjack)80歲婦女柏蒂康寧漢(Bertie Lee Cunningham)的座車,他開槍把康寧漢殺害。在審判中,執法單位提出明確的證據,指出如果不將默菲處決,他有朝一日出獄還是會對社會大眾造成極度的威脅,陪審團相信了執法單位的建議,把他判處死刑。

受害人家屬先前已表示,不需要默菲給他們道歉,人在活著的時候不好好善待他人,為了邪惡的意圖去傷害別人,等被判了死刑才表示自己已痛改前非、重新做人,這基本上不是為了安慰受害人或其家屬,最主要的目的還是自私的出發點,是要安慰自己將會得到神的寬赦。