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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

質疑行刑藥物 死囚拖7天仍伏法

編譯林思牧／綜合報導
德州死囚默菲終於伏法。（德州司法廳檔案照）
德州死囚默菲終於伏法。（德州司法廳檔案照）

企圖用監獄火災造成死刑藥物變質做藉口脫免一死的囚犯，苟活一周後仍在10日(周二)傍晚伏法，且他在行刑前對死者家屬道歉。

德州的死刑犯都關在杭茨維爾市(Huntsville)的最高度警戒監獄，聯邦最高法院推翻先前較低法院的暫停執行死刑判決，讓德州懲戒局自行選時間行刑。10日晚間處死前，48歲的死囚傑迪戴亞默菲(Jedidiah Isaac Murphy)向死者家屬道歉，表示希望因為自己的死讓受害人家屬得到心靈撫慰，接著他誦讀了聖詩(Psalm)的第34章。

當他向獄警表示他準備好了，監獄雇請的醫師於10日晚間9時50給他注射戊巴比妥(pentobarbital)。他的律師於一周前要求暫停執行死刑，理由注射劑曾遭到一場火災的汙染，但獄方反駁律師的說法。

有一名女子是默菲邀請來看他最後一眼的來賓，他向那名女子說：「告訴我的寶貝們，我愛他們」(Tell my babies I love them)。接著他大喊：「貝菈是我的妻子！」(Bella is my wife!)死刑注射藥很快就生效，他又呼吸了兩次胸部不再起伏，一位牧師在場，牧師把左手放在默菲的心臟上方。

接著醫師進入行刑室(execution chamber)，並在10時15分宣告默菲死亡。2000年10月，默菲在達拉斯郊區的嘉蘭市(Garland)劫持(carjack)80歲婦女柏蒂康寧漢(Bertie Lee Cunningham)的座車，他開槍把康寧漢殺害。在審判中，執法單位提出明確的證據，指出如果不將默菲處決，他有朝一日出獄還是會對社會大眾造成極度的威脅，陪審團相信了執法單位的建議，把他判處死刑。

受害人家屬先前已表示，不需要默菲給他們道歉，人在活著的時候不好好善待他人，為了邪惡的意圖去傷害別人，等被判了死刑才表示自己已痛改前非、重新做人，這基本上不是為了安慰受害人或其家屬，最主要的目的還是自私的出發點，是要安慰自己將會得到神的寬赦。

監獄 德州

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