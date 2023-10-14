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晚上9時到清晨…自駕計程車Cruise 休士頓上路載客

編譯林思牧／綜合報導
自駕車科技公司Cruise 12日(周四)開始在休士頓推出無人駕駛計程車服務。（取自Cruise官網）
自駕車科技公司Cruise 12日(周四)開始在休士頓推出無人駕駛計程車服務。（取自Cruise官網）

自駕車科技公司Cruise 12日(周四)開始在休士頓推出無人駕駛計程車服務，這是休士頓的第一家無人駕駛計程車公司提出服務，但目前只有在交通稀少的時段營業。

Cruise的總部設在舊金山，多數自駕車科技公司在矽谷，所以在北加州已經開始營運的無人駕駛計程車最多。Cruise過去一年半在舊金山、亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）和德州首府開始測試，並且把休士頓和達拉斯作為下兩個目標，休士頓在10月12日開始，達拉斯會在年底前開始。

休士頓的營運也不是整個城市都有，目前只限於河橡區（River Oaks）、海德公園區（Hyde Park）、蒙特羅斯區（Montrose）、東下城區（East Downtown）、中城區（Midtown）和下城區（Downtown），這些區的居民或訪客可在每天晚上9時到次日清晨6時之間，用手機程式召喚Cruise的無人駕駛電動車。

Cruise的休士頓區域經理索拉拉沃爾(Sola Lawal)指出，這項服務給市民提供安全、便捷、廉價的運輸服務，公司從8月起讓員工及家屬進行測試，成果相當令人滿意，因此在此時開始讓社會大眾享用。

Cruise目前使用的車輛大多數是小型的休旅車SUV，白色車身的後段有一條橘紅色的「腰帶」，外表相當醒目。Cruise正在開發比較大的車，外表像一般的巴士，只是長度小得多，可以乘坐六人，這款車的車隊叫「起源」(Rrigin)。

休士頓 自駕車 舊金山

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