我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

太空人vs.遊騎兵 德州內戰拚世界大賽

編譯林思牧／綜合報導

德州兩支職棒大聯盟MLB球隊都晉級AL聯盟冠軍系列賽，讓德州的棒球迷都沉浸在勝利的愉悅中，但15日(周日)開始兩隊的死忠球迷會變成仇敵，兩隊之中只有一隊能晉級世界大賽系列(World Series)。

達福都會區德州遊騎兵隊(Texas Rangers)的球迷最興奮，遊騎兵在正規球季中99%的時間裡，都是居於美國聯盟AL(American League)西區的榜首，孰料在最後一天把西區冠軍拱手讓給了休士頓太空人隊(Houston Astros)，也因而必須多打外卡系列(wildcard)。

但遊騎兵攻守都凌厲，在三戰兩勝的外卡系列中連勝兩場，在佛羅里達州把坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)從主場掃地出門。接著在AL區域系列賽中(五戰三勝)，連勝三場讓AL第一種子巴爾的摩金鶯隊(Baltimore Orioles)毫無招架之力。

休士頓在11日(周三)打敗明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins)後晉級，可惜的是遊騎兵和太空人都在AL，兩支球隊必有一支在AL冠軍系列賽中勝出，也必有一支會被淘汰。目前遊騎兵氣勢如虹，能夠在兩個系列中橫掃對手給球員增添了許多信心，最重要的是他們以最有效率的方式晉級，讓投手陣容沒有浪費精力，而且在周日的球賽開始之前，投手群都可以得到充分的休息和練習。

但周日的比賽是在休士頓舉行，太空人隊有主場之利(home field advantage)，但遊騎兵的投手陣容比較強，休士頓則有兩名先發投手在傷兵名單上，因此很難預測第一場比賽的勝負。不過如果遊騎兵能在休士頓贏得一場，本系列的優勢會轉到遊騎兵身上。

太空人 休士頓 德州

上一則

取消現金保釋 庫克郡監獄囚犯遽減 40年新低

下一則

三民主義大同盟年會 延至明年台灣大選後

延伸閱讀

中國國際進口博覽會 休士頓43代表參加

中國國際進口博覽會 休士頓43代表參加
全球百大最佳城市 休士頓名列66名 德州還有2地上榜

全球百大最佳城市 休士頓名列66名 德州還有2地上榜
MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵分區系列賽「聽牌」

MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵分區系列賽「聽牌」
MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵再一勝重返美聯冠軍賽

MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵再一勝重返美聯冠軍賽

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前發生致命車禍，車內的四名青少年全部死亡。圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）

馬州4青少年開贓車上路 為躲攔檢撞樹全燒死

2023-10-09 21:38

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡