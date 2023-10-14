太空人vs.遊騎兵 德州內戰拚世界大賽

德州 兩支職棒大聯盟MLB球隊都晉級AL聯盟冠軍系列賽，讓德州的棒球迷都沉浸在勝利的愉悅中，但15日(周日)開始兩隊的死忠球迷會變成仇敵，兩隊之中只有一隊能晉級世界大賽系列(World Series)。

達福都會區德州遊騎兵隊(Texas Rangers)的球迷最興奮，遊騎兵在正規球季中99%的時間裡，都是居於美國聯盟AL(American League)西區的榜首，孰料在最後一天把西區冠軍拱手讓給了休士頓太空人 隊(Houston Astros)，也因而必須多打外卡系列(wildcard)。

但遊騎兵攻守都凌厲，在三戰兩勝的外卡系列中連勝兩場，在佛羅里達州把坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)從主場掃地出門。接著在AL區域系列賽中(五戰三勝)，連勝三場讓AL第一種子巴爾的摩金鶯隊(Baltimore Orioles)毫無招架之力。

休士頓在11日(周三)打敗明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins)後晉級，可惜的是遊騎兵和太空人都在AL，兩支球隊必有一支在AL冠軍系列賽中勝出，也必有一支會被淘汰。目前遊騎兵氣勢如虹，能夠在兩個系列中橫掃對手給球員增添了許多信心，最重要的是他們以最有效率的方式晉級，讓投手陣容沒有浪費精力，而且在周日的球賽開始之前，投手群都可以得到充分的休息和練習。

但周日的比賽是在休士頓舉行，太空人隊有主場之利(home field advantage)，但遊騎兵的投手陣容比較強，休士頓則有兩名先發投手在傷兵名單上，因此很難預測第一場比賽的勝負。不過如果遊騎兵能在休士頓贏得一場，本系列的優勢會轉到遊騎兵身上。