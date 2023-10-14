達福區慶教師節 線上講座解疑難

王盈蓉（右）頒發獎狀給李暢老師。（孟敏寬提供）

為慶祝一年一度教師節，達福區中文學校聯誼會，日前舉辦慶祝教師節線上敬師活動。

當日由休士頓 華僑文教活動中心主任王盈蓉歡迎來自各地的老師們，同時在雙十國慶酒會中，頒發感謝狀、賀涵予服務海外教學10年的績優教師李暢，感謝她用心地為海外中文教育 的付出及平日辛勤的教學，同時鼓勵當日來自全球各地的老師們對華文教育的貢獻，而休士頓華僑文教活動中心副主任黃依莉也一起參與共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。

2023年達福區慶祝教師節敬師活動，是由中華民國僑務委員會贊助，達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動。本會此次邀請連續十年獲得美國國防部星談項目的資助，舉辦星談中文教師暑期培訓、研發華裔 華文教師培訓材料的教授鄭安中主講，鄭安中以「華文老師應該知道的幾件事」為主題，解決老師們在教學上遇到的難題。

達福區中文學校聯誼會，為了中文教育在達福區能深入延展，為了華裔子女對中華文化有更寬廣的認識，往後，將不定期舉辦優質講座，歡迎家長或對教育有興趣的僑胞們繼續支持。若有任何問題，歡迎聯繫聯誼會長孟敏寬，或來電至(469)789-6858、E-mail：[email protected]。