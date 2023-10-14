我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

達福區慶教師節 線上講座解疑難

達拉斯訊
王盈蓉（右）頒發獎狀給李暢老師。（孟敏寬提供）
王盈蓉（右）頒發獎狀給李暢老師。（孟敏寬提供）

為慶祝一年一度教師節，達福區中文學校聯誼會，日前舉辦慶祝教師節線上敬師活動。

當日由休士頓華僑文教活動中心主任王盈蓉歡迎來自各地的老師們，同時在雙十國慶酒會中，頒發感謝狀、賀涵予服務海外教學10年的績優教師李暢，感謝她用心地為海外中文教育的付出及平日辛勤的教學，同時鼓勵當日來自全球各地的老師們對華文教育的貢獻，而休士頓華僑文教活動中心副主任黃依莉也一起參與共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。

2023年達福區慶祝教師節敬師活動，是由中華民國僑務委員會贊助，達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動。本會此次邀請連續十年獲得美國國防部星談項目的資助，舉辦星談中文教師暑期培訓、研發華裔華文教師培訓材料的教授鄭安中主講，鄭安中以「華文老師應該知道的幾件事」為主題，解決老師們在教學上遇到的難題。

達福區中文學校聯誼會，為了中文教育在達福區能深入延展，為了華裔子女對中華文化有更寬廣的認識，往後，將不定期舉辦優質講座，歡迎家長或對教育有興趣的僑胞們繼續支持。若有任何問題，歡迎聯繫聯誼會長孟敏寬，或來電至(469)789-6858、E-mail：[email protected]

教育 華裔 休士頓

上一則

確保安全 芝加哥猶太教堂、警方高度戒備

下一則

取消現金保釋 庫克郡監獄囚犯遽減 40年新低

延伸閱讀

中國國際進口博覽會 休士頓43代表參加

中國國際進口博覽會 休士頓43代表參加
認識易經 中華聯誼會10月21日辦演講

認識易經 中華聯誼會10月21日辦演講
「光輝的十月」繪畫比賽 頒獎

「光輝的十月」繪畫比賽 頒獎
于斌樞機獎助金 社團、7生分享25萬元

于斌樞機獎助金 社團、7生分享25萬元

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前發生致命車禍，車內的四名青少年全部死亡。圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）

馬州4青少年開贓車上路 為躲攔檢撞樹全燒死

2023-10-09 21:38

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡