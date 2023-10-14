抓逃犯毀民宅 市府拒賠全部…鬧上法院

警方對躲藏在麥金尼市民宅的逃犯攻堅，造成屋宅損壞。(取自WFAA電視台畫面）

達拉斯北邊的麥金尼市(McKinney)，2020年發生逃犯闖入民宅拒捕的事件，警方最後出動SWAT(特殊武器小組)鐵腕擒捕，那棟民宅受到慘重的損壞，但市政府拒絕賠償屋主的全部損失。

2020年的某日，麥金尼市民維姬貝克(Vicki Baker)在家中閒坐，突然一名男子闖入她家，她驚恐之餘奪門而逃，她的寵物吉娃娃「土匪」（Bandit）卻困在屋中還受傷。原來警察在追捕一名逃犯(fugitive)，那人闖進貝克家然後與警方對峙許久，最後特殊武器小組把催淚瓦斯彈和鎮暴手榴彈射進屋裡，一陣陣爆炸後警察終於把逃犯制伏。

貝克指出，她的住宅受到嚴重的損毀，前院的木籬笆被鎮暴車壓垮，車庫的鐵門被扯掉，家中的各種器物包括碗盤、衣服、被褥、書籍、電器都必須丟棄，連她的珍藏書和相簿也報銷了。保險 公司保單上明文規定，政府行動(government acts)造成的損失是不保的，她於是向市政府索賠，畢竟警察局是政府的一部分。

市政府願意償付5萬5000元，她覺得不夠遂雇請律師提出民事索賠訴訟。法官判決市政府必須賠償6萬元，市政府不服提出上訴。貝克指出，如有必要她將一路訴到聯邦最高法院，警察機關造成的重大損失，絕對沒有讓無辜人民自行承擔的道理。

貝克又表示，像照片、珍藏書籍的紀念價值，政府當然完全不理，但僅僅財務損失就超過幾十萬元，更何況她的愛犬土匪被炸瞎了眼睛，身體每天疼痛、心情每日恐慌，最後她必須給牠安樂死好讓牠不再受折磨，對她來說，心靈的創傷比物質的損失還嚴重得多。