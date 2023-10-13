中國國際進口博覽會 休士頓43代表參加

中國國際進口博覽會休士頓的代表團在行前合影。（記者封昌明／攝影）

第六屆中國國際進口博覽會即將在11月5日至10日在上海的中國國家會展中心舉行，休士頓 商務團11日在大休士頓合作委員的會議室舉辦行前說明會，由該會亞太區主任沈建生及美福集團負責人喻斌等負責介紹行程亮點，希望能促進美中兩地商務往來。

此次休士頓的代表團有來自34家機構和企業的43位代表參加，他們在以大休士頓地區為主分佈的九個產業領域中各有所長，將聚焦發展大休士頓地區的國際貿易、深化對外投資 合作邁進一步。

中國國際進口博覽會是迄今為止世界上第一個以進口為主題的國家級 展會，是內地最受關注的重點貿易活動。上一屆第五屆博覽會吸引超過 2,800 間企業參展，累計進場人次 46萬，現場意向成交金額(按一年計)約 735億美元。展品範圍 : 食品、飲料及酒類、健康及保健品 (食品及農產品展區)。

大休士頓合作委員會今年是第三次組織商務團參加進博會，今年又是在疫情後首次恢復舉辦，截至目前已有超過60個國家和世界貿易組織、聯合國工業發展組織、國際貿易中心等國際 組織確認參展，約有3000家企業簽約，展覽面積超過36萬平方公尺。

這次休士頓商務團得到了來自金牌贊助商休士頓港務局、建行紐約分行，銀牌贊助商好氏食品、QQ地產和Alamance食品集團的大力支持，另有美福陽光、康宜國際貿易、美國世佳 國際學校、平安里旅行社、元臣國際律師事務所、麥埃森公司、美國洪湖知識產權律師事務所、SKWJP房地產、美國時代商務、契福國際、德州膠合板有限公司、易聯國際等展商企業聯合代表大休士頓地區參展。