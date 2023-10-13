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新建屋、平價宅供不應求 達福區已漲60%

編譯胡立宗／綜合報導
單一地皮可蓋多單位住宅。圖為四合屋。（取自houseplans.pro網站）
單一地皮可蓋多單位住宅。圖為四合屋。（取自houseplans.pro網站）

德州的房屋供應面臨兩大難題：一是新冠期間人口大增、房屋供應跟不上；二是人多競爭多，房價自然高。以達拉斯－福和市都會區（Dallas-Fort Worth）為例，新冠期間增加了20萬戶有餘，但當地的新建速度早在2008年金融風暴後就已然趨緩，合理結果是疫前房屋中位價還不到30萬元的達福地區，疫後已經漲了60%、超過40萬元。 

同樣的道理，房市越熱，建商就會越想推高房價，中低收入戶能買得起的房舍自然越來越少。買不起就租吧？對不起，平均租金也比疫前漲了30%，每月1850元起跳。因此，從奧斯汀到達福地區再到休士頓，地方政府無不絞盡腦汁，想要壓低房價，他們的辦法就是增加房屋供應量，以及縮小地基面積。

增加房屋供應量該怎麼做？政客的答案是，原本用於獨棟屋的地皮，可以蓋兩連屋至四合屋，福和市更誇張，號稱一塊地皮最多可蓋100個單位。但是可想而知，當地居民的反彈肯定激烈，最常見的理由就是破壞社區傳統與景觀，畢竟德州早從20世紀就是獨棟屋外加大院子的風格。

另一個極端作法則是縮減獨棟屋所需的面積，奧斯汀議會的提案之一是，把獨棟屋所需面積從現行的5750平方呎縮減到2500平方呎，達拉斯議會的版本更激進，從7500平方呎縮小至1500平方呎，理論上地皮變小，房屋購買成本就會降低，一次解決供應不足與房價過高的問題。不過這兩案都還在討論之中，能不能過關還在未定之天。

不過，德州農工大學房地產研究中心（Real Estate Research Center）的最新報告指出，雖然新建許可的申請數量確實增加，但是2020年至2022年的兩連屋（duplex）、三重屋（triplex）與四合屋（fourplex）許可比例還是不到3%。

雖然從達拉斯市長強生（Eric Johnson），到福和市市長帕克（Mattie Parker）都說，增加供給應該能夠壓低房價，讓更多人住得起房。但是懷疑論者還是認為，土地區劃允許一塊地皮蓋更多房舍，但營造商肯定會從中謀取更多利潤，低收社區反倒會被都市化給淹沒。另一股反對意見是，就算房價變便宜了，但是租金過高，大家還是存不到買房的頭期款。

房價 德州 低收入

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