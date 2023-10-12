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美福長者中心開幕義診 200人參加

【休士頓訊】
喻斌（左三）接受到場政要們致賀。（記者封昌明／攝影）
喻斌（左三）接受到場政要們致賀。（記者封昌明／攝影）

美福陽光長者活動中心隆重開幕典禮及健康義診日於10月8日（周日）圓滿舉行，吸引了近200人参加。這次義診為社區的長者提供專業的醫療服務，有助於他們維護身體健康、了解自身健康狀況，並獲得專業醫療建議。

美福藥局、美福長者活動中心和家庭護理以及美福基金會為這次活動做出了巨大的努力。為美福陽光長者活動中心的新篇章揭開了嶄新的一頁。斯坦福市市議員譚秋晴、德州眾議員吳元之（Gene Wu）、休士頓大商會亞太司司長沈健生、哈里斯縣第四區Commissioner Lesley Briones的幕僚長成純如（Alice Lee）、休士頓審計長候選人Chris Hollins、美國國會眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee）分別發表了賀詞。美福集團董事長喻斌在典禮上發表了令人振奮的演講，他對眾多支持者和合作伙伴表示了誠摯的感謝，並特别强調了對伙伴們的敬意。

喻斌還特別提到了两位傑出的政治家朋友，他們正在競選公職，分别是Chris Hollins和Sheila Jackson Lee。他感謝Chris Hollins的努力，特別是他鼓勵社區參與投票，使華人選民註册創下了歷史記錄。同時，他請求Chris Hollins未來在當選審計長後，能幫助未來的市長增加休士頓對亞裔商業業主的支持。

對於Sheila Jackson Lee，喻斌深情感謝她多年来對華人社區的支持。例如她頂著100度的高溫，親自参加抗議147號法案大遊行時走在隊伍的最前列。喻斌說Sheila 30多年來一直長期不懈的為華人爭取權利，這也是他支持Sheila的原因。

在演講中，喻斌分享了他為何購買美福陽光活動中心的原因。他強調美福陽光活動中心自1997年成立以來一直是華人社區中的第一家成人日托中心，自豪地提到了前任業主鄭真女士。陽光的使命是「關愛、陪伴、尊重」，陽光的工作人員要像兒女一樣關愛長者，像朋友一樣陪伴他們，最重要的是要讓他們在美福陽光活動中心得到尊重，因為長者們的人生經歷值得我們每個人的尊重。

美福陽光長者活動中心一直致力於為長者創造一個充滿活力、充滿陽光的生活環境。陽光邀請了專業設計師，將中心打造成一個溫暖、溫馨、像家一樣的感覺。清新現代，雖然是長者活動中心，但中心充滿朝氣、有時代感，主打橙色、明亮、奶白色和黃色。中心使用了很多深綠色，代表生命和生機勃勃，來增加環境的生機感。為了更能滿足長者們的需求，經過精心的裝修，為中心賦予了全新的面貌，更新了家具和設施。這個煥然一新的環境將為長者提供更舒適、更愉悅的活動和社交場所。

如果您或家人需要日間照料服務，請聯繫美福陽光長者活動中心。免費諮詢，免費參觀。有白卡的長輩們可免費接受中心服務。电话：713-988-2843，地址：6501 Westline Dr，Houston TX 77036。

光鹽社的義工大合照。（記者封昌明／攝影）
光鹽社的義工大合照。（記者封昌明／攝影）
美福藥局員工正在為長輩量血壓。（記者封昌明／攝影）
美福藥局員工正在為長輩量血壓。（記者封昌明／攝影）
喻斌（左）與豐建偉（中）、范縝（右）兩位醫生合影。（記者封昌明／攝影）
喻斌（左）與豐建偉（中）、范縝（右）兩位醫生合影。（記者封昌明／攝影）
美福陽光集團所有員工合影。（記者封昌明／攝影）
美福陽光集團所有員工合影。（記者封昌明／攝影）
國會議員Sheila Jackson Lee(右）贈送一面曾在國會山莊飄提的國旗...
國會議員Sheila Jackson Lee(右）贈送一面曾在國會山莊飄提的國旗，感謝喻斌對社區做的貢獻。 （記者封昌明／攝影）

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