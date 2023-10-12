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德州巴士送出無證客 逾5萬人

編譯胡立宗／綜合報導
德州迄今用巴士向各地送的無證客數量逾五萬人。（摘自CBP網頁）
德州迄今用巴士向各地送的無證客數量逾五萬人。（摘自CBP網頁）

新聞網站Axios統計，德州迄今已經送了5萬1840位無證移民到民主黨人執政的城市，以紐約市的1萬8500人居首，自2022年4月起，各地合計送了1130車的移民。亞利桑納州移送1萬5000人萬居次，佛州雖以包機送移民而轟動一時，但實際數據不明，粗估約在萬人以內。

德州遣送的移民以紐約市為最多，390輛巴士送了1萬1萬8500人，芝加哥居次、1萬3500人分乘290輛吧巴士，華府1萬2500名，丹佛與費城各3200人。2023年6月才開始納入遣送名單的洛杉磯，超過20輛巴士送了940位移民。

芝加哥等城市因為不堪負荷，還把移民再轉送到丹佛。芝加哥最高紀錄是單日14車，各個收容所已經擁擠不堪。丹佛則是因移民越來越多，被迫縮減每人能待的時間，另外英語教師的負擔也大增。紐約與芝加哥市長都開始對移民議題展開行動。

以德州州長艾伯特為首的移民列車，目的有二：一是對總統拜登直間接施壓，Axios認為，拜登對邊界之牆、遣返移民的主張改變，與艾伯特等人的行動脫不了干係。第二，讓北方各地實際感受一下大量移民湧入的困擾，不過引人議論的是，為何只挑民主黨執政之地，而不是平均地往北方各州送，如此才有助於喚醒全美對移民議題的重視。

移民 芝加哥 德州

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