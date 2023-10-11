全球百大最佳城市 休士頓名列66名 德州還有2地上榜

最新報告顯示，休士頓在全球頂級城市中，名列最佳城市第66名。（Visit Houston網頁）

休士頓 紀事報報導，行銷公司Resonance Consultancy日前公布2024年最新報告指出，休士頓在全球頂級城市中，名列最佳城市第66名。今年6月該公司將休士頓評為全美最佳城市第九名。

Resonance分析400個全球城市，根據宜居性、可愛度和繁榮度三類指標進行綜合評比，同時考慮各城市流動性、基礎設施、景點、文化、教育 程度和當地經濟等因素。

前三名依次是倫敦、巴黎和紐約市，但這份名單讓休士頓成為「一些最優秀和最聰明人愈來愈渴望的家鄉」。另外進入前100名的德州城市為排名第43的奧斯汀（Austin）與排名第73的達拉斯 （Dallas）。

報導稱，休士頓已成為文化中心。除6月節（Juneteenth）和國際嘉年華（International festivals）等節日外，這座城市還準備迎接全美第一個伊斯瑪儀中心（Ismaili Centre），這是一個可舉辦社交和教育活動的禮拜場所。根據休士頓紀事報，該計畫受伊斯瑪儀派穆斯林精神領袖阿加汗（Aga Khan）委託。

Resonance分析師在報告中寫道，「奧斯汀可能會受到關注，但孤星州吸引加州人和紐約人的承諾，正在休士頓悄悄實現。」「過去一年裡，國內和國際移民使這個大都市人口激增至700萬以上，根據最新人口普查，如今休士頓是美國種族最多元化的大都市之一，使用的語言超過145種。」

該報告也認可休士頓對航太 產業的貢獻，特別是該城市商業航天港（commercial spaceport）提供的便利。報告指出，休士頓在聚集本地航太公司上取得驚人領先，尤其考慮到該航天港最終可作為國家超音速和超高音速客機的起飛點。