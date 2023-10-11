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商業房地產論壇 西南管理區主席李雄推崇中國城發展

記者封昌明／休士頓報導
李雄（左五）與夏普堂商場的東主（右六）及華人代表共同關心商業地產的發展。（記者封昌明／攝影）
李雄（左五）與夏普堂商場的東主（右六）及華人代表共同關心商業地產的發展。（記者封昌明／攝影）

一場由休士頓基督大學(Houston Christian University)所主辦的商業房地產論壇(Commercial Real Estate (CRE) Forum)10月10日在該校會議室召開，吸引了近百位關心休士頓商業地產未來發展的人士參與，多位受邀出席的專家紛就目前利率高漲、保險費持續飆升等種種不利因素下，房地產業者如何生存提出各種數據及看法，與會者受益良多。

近百位商業地產專業人士到場聆聽專家意見。（記者封昌明／攝影）
近百位商業地產專業人士到場聆聽專家意見。（記者封昌明／攝影）

西南管理區主席李雄以中國城及西南管理區的過去現在和未來發表看法。他說，中國城百利大道上有多家華資銀行，他建議來自外州的投資者可以和這些銀行洽談，提供開發所需的資金，讓中國城的發展欣欣向榮。

李雄（左三）與多位地產專家集思廣益，為休士頓地產把脈。（記者封昌明／攝影）
李雄（左三）與多位地產專家集思廣益，為休士頓地產把脈。（記者封昌明／攝影）

李雄說，就在日前台灣夜市成功地在他的母校休士頓基督大學舉行，吸引了萬餘人前來消費，顯見中國城不缺人氣，只要方法用得對，就可以吸引更多的金流及人流前來西南區，他也建議夏普斯堂商場，可師法台灣夜市的做法，讓商場更加繁榮。

西南管理區主席在商業地產論壇上發表對中國城未來展望的看法。 （記者封昌明／攝影...
西南管理區主席在商業地產論壇上發表對中國城未來展望的看法。 （記者封昌明／攝影）

位在中國城的好運大道是集合各種大小不同的貨運批發中心，吸引了全世界的批發商前來購物，再散發去各個城市，事實上休士頓早已是世界知名的批發中心，但要如何發展創造共同繁榮的商圈則需要大家集思廣益。

休士頓 房地產 投資

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