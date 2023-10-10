學校優惠券案開議 反對者抗議圖利富人

德州議會討論「學校優惠券」議案。（德州參議會網頁）

德州共和黨 所主導的「學校優惠券」(School Vouchers)議案，9日(周一)起在州議會的特別會期(special session)中開始討論，這是一項爭議性極大的題材，反對者指出本案如果通過施行，會讓現有的公立學校教育 制度徹底破產。

艾伯特州長大力贊成學校優惠券案，本來他和州議會共和黨多數希望在上一屆正式會期結束之前通過該案，但民主黨議員與部分偏鄉共和黨議員(rural republicans)阻撓成功，以至於州議會要為幾個重要議題舉行特別會期，包括邊界安全(border security)、禁止施行COVID防疫強制措施(COVID mandate ban)和學校優惠券，這個特別會期在10月9日下午1時擊錘開議。

有些反對學校優惠券的人士在州長官邸外面放了許多雙靴子(boots)，意思是要州長把該案踢了(booted)，但艾伯特非常贊成該案，因此抗議人士顯然會自己踢到鐵板。該案主張如果州民想把孩子送到私立學校就讀，州政府應該把原本要給這個孩子的公共教育經費以「優惠券」(vouchers)的方式發給家長，減輕家長給孩子唸私立學校的負擔。

反對者認為這是共和黨員圖利富人的另一項施政，原本有錢可把孩子送到私立學校的人，現在竟然還會拿到補貼，公立學校得到的經費因此減少，受害的是窮人家的父母跟孩子，是可忍孰不可忍？德州教師公會反對這項議案，9日在首府奧斯汀州議會大樓前，有許多老師和家長舉牌吶喊抗議。

絕大多數的民主黨議員反對本案，但代表聖安東尼奧的眾議員哲文霍肯斯(State Rep. Barbara Gervin-Hawkins)卻希望大家不要反對，她表示公立學校並不會因為本案的施行而破產，而且家長多了一種選擇，送孩子上私立學校的費用可以減輕一些。哲文霍肯斯有教育碩士(Master of Education)的學位，她在貝爾縣(Bexar County)經營「喬治哲文學院」(George Gervin Academy)這家私立學校，該校大約有1000名學生。

但反對者指控哲文霍肯斯議員想圖利自己，讓她的學校可以收到更多學生。哲文霍肯斯則表示，本案看來會確定過關，與其白花功夫去反對，不如積極順應並加入對公立有益的條款，譬如增加老師的薪酬。另外，以目前私立學校的數目，要用私校來完全取代私校，至少要經過30年的擴建增設才有可能實現。