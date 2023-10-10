校聯會排球聯賽 促進台美學子交流

德州休士頓、卡城、奧斯汀、達拉斯所有參賽球員及校聯會工作團隊大合照。（大專校聯會提供）

美南大專院校聯合校友會 ( JCCAA，簡稱「校聯會」）10月7日舉辦第二屆「德州 台灣校友排球聯賽」，經校聯會旗下 Sports Committee 近兩個月的籌劃，在位於休士頓 的聖湯姆斯大學的活動中心盛大開打，現場逾百人參與盛事。活動於上午9時開始，傍晚5時30分定勝負，來自德州休士頓、卡城、奧斯汀、達拉斯的七十多位球員們共聚一堂，以球會友，友誼切磋。