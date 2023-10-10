校聯會排球聯賽 促進台美學子交流
美南大專院校聯合校友會 ( JCCAA，簡稱「校聯會」）10月7日舉辦第二屆「德州台灣校友排球聯賽」，經校聯會旗下 Sports Committee 近兩個月的籌劃，在位於休士頓的聖湯姆斯大學的活動中心盛大開打，現場逾百人參與盛事。活動於上午9時開始，傍晚5時30分定勝負，來自德州休士頓、卡城、奧斯汀、達拉斯的七十多位球員們共聚一堂，以球會友，友誼切磋。
隊伍名次分別是冠軍「UT-今天不會抽筋」，亞軍「Houston OG」，季軍「UTD-球給守方」，由戴珮青會長分別頒發獎牌和獎金（200、150、100元）。主辦方表示，今年是第二年和校方國際事務處的Dr. Hans Stockton 合作，以及與貝勒醫學院台灣同學會協力，舉辦促進台美青年學子交流的排球聯賽，這兩年特別感謝休士頓台北經濟文化辦事處教育組和來自校聯會資深顧問們個人名義的天使贊助，讓賽事得以實現，圓滿順利完成，期望未來排球賽能作為校聯會的傳統賽事之一，繼續凝聚旅美留學生和台美人的情感。
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