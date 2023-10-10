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買3000元家具免費？ 「床墊麥克」又開職棒賭盤

編譯林思牧／綜合報導
身穿太空人隊球衣的床墊麥克，又以下注勝球邀客人一起賭。(Jim McIngvale 臉書)
身穿太空人隊球衣的床墊麥克，又以下注勝球邀客人一起賭。(Jim McIngvale 臉書)

去年休士頓太空人(Astros)奪得職棒大聯盟MLB總冠軍，讓「床墊麥克」(Mattress Mack)在賭盤上贏得7260萬元，也讓德州許多居民「免費」買到大批免費家具，今年他又重施故技，如果你對太空人有信心，不妨去「藝廊家具」(Gallery Furniture)去挑一批新家具。

巨富賺錢的門道很多，如果你也像家具商吉姆麥肯維爾(Jim McIngvale)那麼有錢，也可以用他的方法來輕易贏錢。去年職棒季後賽期間，他打廣告吸引德州居民來店裡消費，如果消費3000元以上並簽下打賭合同，如果太空人隊贏得總冠軍，那一整批家具就不用付錢，但合同中規定這批家具是絕不能退貨還錢的。

太空人奪得去年的總冠軍，這些顧客的貨款後來都退還了，但床墊麥克不但沒虧錢，還從賭盤上贏得更多的錢，其中單單是拉斯維加斯的凱薩宮(Caesars)就讓他贏了3000萬元。

藝廊家具現在又在用太空人來促銷，如果你正好需要新家具，而且你又對太空人奪冠有信心，可以考慮去選購，但要確定這筆錢是你能輸得起的。目前太空人與明尼蘇達州雙城隊(Twins)在美聯AL區域賽中爭鋒，前兩場比賽雙方已各贏一場，第三仗10日(周二)在明尼蘇達州舉行。賭盤不看好太空人隊，床墊麥克在凱薩宮下了200萬元賭注，如果太空人奪冠，這200萬元可替他贏回900萬元。

美國的家具商中可能沒有人比床墊麥克更出名，明尼蘇達州知名地產商克里斯林鐸(Kris Lindahl)要跟床墊麥克較勁，他在休士頓租了45塊大看板，上面說「嘿，床墊麥克，你絕對沒看過這樣的雙胞胎」(Hey, Mattress Mack, You Have Never Seen Twins Like This!)。這句話一點都沒有敵意，顯然是兩位巨富之間的玩笑，只是不知道林鐸是否背後也有賭盤撐腰。

太空人 明尼蘇達州 德州

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