買3000元家具免費？ 「床墊麥克」又開職棒賭盤

身穿太空人隊球衣的床墊麥克,又以下注勝球邀客人一起賭。(Jim McIngvale 臉書)

去年休士頓太空人 (Astros)奪得職棒大聯盟MLB總冠軍,讓「床墊麥克」(Mattress Mack)在賭盤上贏得7260萬元,也讓德州 許多居民「免費」買到大批免費家具,今年他又重施故技,如果你對太空人有信心,不妨去「藝廊家具」(Gallery Furniture)去挑一批新家具。

巨富賺錢的門道很多,如果你也像家具商吉姆麥肯維爾(Jim McIngvale)那麼有錢,也可以用他的方法來輕易贏錢。去年職棒季後賽期間,他打廣告吸引德州居民來店裡消費,如果消費3000元以上並簽下打賭合同,如果太空人隊贏得總冠軍,那一整批家具就不用付錢,但合同中規定這批家具是絕不能退貨還錢的。

太空人奪得去年的總冠軍,這些顧客的貨款後來都退還了,但床墊麥克不但沒虧錢,還從賭盤上贏得更多的錢,其中單單是拉斯維加斯的凱薩宮(Caesars)就讓他贏了3000萬元。

藝廊家具現在又在用太空人來促銷,如果你正好需要新家具,而且你又對太空人奪冠有信心,可以考慮去選購,但要確定這筆錢是你能輸得起的。目前太空人與明尼蘇達州 雙城隊(Twins)在美聯AL區域賽中爭鋒,前兩場比賽雙方已各贏一場,第三仗10日(周二)在明尼蘇達州舉行。賭盤不看好太空人隊,床墊麥克在凱薩宮下了200萬元賭注,如果太空人奪冠,這200萬元可替他贏回900萬元。

美國的家具商中可能沒有人比床墊麥克更出名,明尼蘇達州知名地產商克里斯林鐸(Kris Lindahl)要跟床墊麥克較勁,他在休士頓租了45塊大看板,上面說「嘿,床墊麥克,你絕對沒看過這樣的雙胞胎」(Hey, Mattress Mack, You Have Never Seen Twins Like This!)。這句話一點都沒有敵意,顯然是兩位巨富之間的玩笑,只是不知道林鐸是否背後也有賭盤撐腰。