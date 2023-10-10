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通膨衝高開學花費 家長大喊吃不消

編譯胡立宗／綜合報導
開學了，但通膨使家長負擔越來越重。（美聯社）
開學了，但通膨使家長負擔越來越重。（美聯社）

福斯新聞台（FOX News）指出，One Technologies旗下的ScoreSense最新調查發現，通貨膨脹使得這季開學對家長來說特別難熬，67%的家長說萬物皆貴已經使他們無法提供最佳選擇給孩子，包括上課、文具與課外活動。

全國零售聯盟（National Retail Federation）與Prosper Insights & Analytics的報告指出，2023年的開學支出合計達到415億元，高於2022年的369億元。開銷增加的最大原因是電子產品的需求越來越大，總支出可能達到152億元，要買3C產品給小孩的占了69%，也創下歷史新高。

除了上學本身越來越貴，家教與課外活動也越來越貴，36%的家長表示開銷已經動到他們的存款了，25%的則說需要第二份收入才能負擔。38%的家長說會以信用卡預支費用，選擇增貸的家長中，41%每月可能得多付100至399元，23%得多付400至699元，4%則可能因為開學而每月得多繳1000元以上。

在家自學的費用一樣大漲，75%的父母說通膨已經讓他們無力負擔全部教育支出，其中60%的人說可能會減少課外活動時間，其中48%則說支付教育費用得動到存款。不過，自學的增加幅度差異很大，從一人500至2500元都有可能，其中學習可能在200至700元，書籍文具100至600元，實作100至250元，課外活動或運動100至1000元。

另外，選擇請短時家教的可能得多付700至4500元，與鄰居合聘教師的可能支出1萬2000元至3萬5000元，全職私人教師則要3萬5000元至7萬元。One Technologies在報告中強調，自學的家庭受到通膨的影響最大。

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