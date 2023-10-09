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舞獅高歌 僑界熱情參與升旗典禮

【休士頓訊】
休士頓僑界在華僑文化服務語中心舉行升旗典禮，慶祝雙十國慶。（僑教中心提供)
休士頓僑界在華僑文化服務語中心舉行升旗典禮，慶祝雙十國慶。（僑教中心提供)

為慶祝中華民國112年國慶，休士頓雙十國慶籌備會於7日上午在休士頓華僑文教服務中心廣場舉行升旗典禮。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員吳光宜、陳建賓、劉秀美、陳美芬、 張世勳、僑務諮詢委員王敦正、僑務顧問趙婉兒、嚴杰，中華公所主席唐心琴、江麗君、恆豐銀行董事長吳文龍、潮州會館會長馬克通以及僑團代表逾280人，以歡欣和諧的心情共同慶祝雙十國慶，充分展顯對中華民國的支持。

升旗典禮由112年休士頓雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯主持，在北一女校友儀隊、FASCA學員及美南大專院校聯合校友會旗隊前導下，休士頓榮光聯誼會弟兄護持中華民國國旗入場，榮光會升旗手在中華民國國歌及國旗歌聲中，將國旗冉冉升空，場面莊嚴動人。

楊崇肯主委致詞感謝僑胞踴躍參加升旗典禮及對中華民國的一貫支持，並介紹本次雙十國慶一系列的精采的活動，本著凝聚僑社、攜手僑界的精神，向主流社會展示中華民國在文化、藝術及經濟上的各項成就，以增加中華民國的能見度及影響力，同時並感謝僑界各行各業在各項慶祝活動上的熱烈支持，充分表現出對民主自由的支持，最後祝福中華民國生日快樂，民主台灣堅韌永續。

蕭伊芳表示，每每在異鄉看見故鄉的國旗冉冉昇起時，內心都是非常感動的，尤其是能看見這麼多僑胞在這麼一個風光明媚的好日子來參加112年國慶升旗典禮，可見休士頓僑胞支持政府的堅定決心，並同時代表中華民國政府感謝在場僑胞的支持與熱情。

潮州會館本頭公廟舞獅團當天表演舞獅，潮州會館舞獅團的青少年們，掌握鑼鼓精準節奏、動作分明，為現場觀眾帶來視覺和聽覺上的盛宴，倍添活潑歡樂的熱鬧氣氛，隨後與大家喜氣洋洋地合影。表演結束後慶籌會於大禮堂贈送僑胞精美餐盒及伴手禮，歡歡喜喜地度過這一年一度的傳統盛事。

休士頓榮光聯誼會護持中華民國國旗入場。 （僑教中心提供)
休士頓榮光聯誼會護持中華民國國旗入場。 （僑教中心提供)
眾多僑胞蒞臨參加升旗典禮。（僑教中心提供)
眾多僑胞蒞臨參加升旗典禮。（僑教中心提供)
潮州會館本頭公廟舞獅表演。（僑教中心提供)
潮州會館本頭公廟舞獅表演。（僑教中心提供)

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