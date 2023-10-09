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恆豐銀行Q3財報 業績穩定成長

【休士頓訊】
恆豐銀行董事長吳文龍（前排左三）與董事及多位部門主管合影。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍（前排左三）與董事及多位部門主管合影。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行10月6日在Pappa's Brother Steakhouse舉行2023年第三季度財報說明會，恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、莊興華、吳國寶、董事兼總經理張永男等共同出席。Chief Lending Officer Fion Chen、Assistant of Chief Lending Officer Monnie Mak、Investment Officer Dawning Ho、Spring Branch Manager Linda Yi、公關經理Jennifer Zhou秘書Lisa Li等列席出席。

吳文龍匯報恆豐銀行本季度的財報數據表示，截止到2023年9月30日，恆豐銀行的總資產已達26億，資產報酬率（ROA）達2.05%，投資報酬率（ROE）17 %，截止9月底，恆豐銀行收入超過4950萬（稅前）。吳文龍指出，從第三季度的財報可以看出，雖然在外部經濟環境動蕩不穩，但恆豐銀行的經營績效始終保持穩定上升趨勢。成績的取得同董事會成員及全體員工的共同努力是分不開的，所以，在此也特別感謝全體同仁的共同努力。

吳文龍指出，今年恆豐銀行建行25周年，在25年的經營歷程中，恆豐銀行的每一份成績都離不開社區廣大客戶的信任與支持。所以，自五月起，恆豐銀行在休士頓舉辦了建行25周年慶高爾夫球賽及大型客戶答謝晚宴，在加州及內華達州也都分別舉辦了大型客戶感恩晚宴，10 月底在達拉斯也將舉辦高爾夫球賽及答謝晚宴。這也是恆豐銀行自疫情後第一次舉辦大型答謝活動，以感謝多年來攜手並進，誠信相托的客戶朋友，在客戶群體中得到了高度的肯定和好評。

談到目前的外部經濟形式，吳文龍說，自去年三月開始，Fed已經升息11次，相信近40年來最激進的貨幣緊缩行動，已接近尾聲，但市場預測Fed年底前還會再次上調升息0.25%。相信為了能完全恢復供需平衡，並使通膨回到理想水準，這種利率維持高點的狀態可能還需要一段時間。所以，未來一段時間經濟不容樂觀，現在也是考驗銀行經營管理的時刻，銀行要更加注重內部的機制管理，嚴格管控經營成本，同時更好的進行風險管理，保持貸款品質的管理。同樣，面對目前的經濟形勢，恆豐銀行將一如既往的為廣大客戶提供更優質的服務，力求在低利潤時期創造更優異的成績。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從當年臨時組合屋，38位員工的開始，經過25年兢兢業業的辛勤耕耘，現今的恆豐銀行總資產已達26億，已成長為大型銀行的標準，員工超過260人，擁有總行及分行20處，一個Loan production office的本地創立的大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。

恆豐銀行董事長吳文龍（前排右三）與董事們合影。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍（前排右三）與董事們合影。（記者封昌明／攝影）

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