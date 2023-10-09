駐休士頓辦事處雙十酒會 美南政要及各界共襄盛舉

國會議員Sylvia Garcia（圖右）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處於10月6日午間在休士頓亞洲協會德州 中心舉辦112年國慶酒會，計有500餘名賓客出席。

影音來源：記者封昌明

聯邦眾議員 Al Green及Sylvia Garcia到場祝賀。聯邦參議員John Corny、 克魯茲(Ted Cruz)、聯邦眾議院外交委員會主席Michael McCaul及眾議員Dan Crenshaw均派其選區主任代表出席；同時，美國國務院外國使領館處(OFM)駐休士頓副主任Scott Bell，德州眾議員吳元之（Gene Wu）及Stan Kitzman，奧克拉荷馬州眾議員Daniel Pae，休士頓警察局局長Troy Finner及副局長冼就 斌（Ban Tien），斯坦福斯市市長Ken Matthew、美國駐帛琉前大使倪約翰(John Hennessey-Niland)及駐卡達前大使Chase Untermeyer也受邀出席參與盛會。美南地區僑、商、學各界人士同慶，充分展現對中華民國政府的高度支持與向心力。

駐休士頓經文處處長蕭伊芳以「台灣-不可或缺之堅韌夥伴」為主軸發表演說，強調台灣在守護民主及人權、強化產業供應鏈及抵禦強權擴張之努力及貢獻，也闡述台美堅實合作關係之具體進展，並說明經文處近年來與美南地區官、產、學界各項豐碩之合作成果，在半導體產業及人才培育領域尤見進展，臺灣將持續與美國攜手共同維護臺海、印太及全球之穩定、和平及繁榮。

聯邦眾議員Al Green致詞時憶及前訪台美好經驗，轉述拜登總統親口承諾對台灣之支持，誠盼台美關係更上層樓；聯邦眾議員Sylvia Garcia則呼應AL Green眾議員，矢言將在國會持續支持各項友臺法案；另德州州眾議員吳元之及Stan Kitzman則盛讚台灣僑商界對德州及美國之卓越貢獻，並祝賀國慶。本次國慶亦獲美南各州政府及議會、聯邦參、眾議員以賀函或賀狀表達祝賀。

本次駐休士頓經文處在國慶酒會現場以巨幅LED電視牆播放國慶文宣影片「眾志成城、台灣向前」、國情影片「台灣良善力量」、國慶主視覺及活動背版圖像，增進與會政要及僑民對中華民國政、經發展現況及參與國際組織等訴求，宣傳臺灣在外交與全球性議題上之努力及貢獻。會場佈置方面，除製作臺灣輪廓搭配國旗顏色之氣球擺設，亦獲休士頓知名壁畫藝術家GONZO247贈予巨幅畫作祝賀國慶。