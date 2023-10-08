監獄大火讓藥物失效？死囚祭出人道牌 暫時逃死

聲請暫停執刑的Jedidiah Murphy。（美聯社）

現年48歲的Jedidiah Murphy原定10月3日執行死刑，但他在最後一刻提起告訴，指稱監獄 先前的大火已經導致用藥戊巴比妥（pentobarbital）失效，恐將導致極端痛苦。雖然刑事司法廳（Department of Criminal Justice）以證據強調藥品並未失效，不過死刑執行已經延期，並再度掀起死刑執行過程是否合乎人道的討論。

Jedidiah Murphy係因2000年10月劫車並槍殺駕駛而遭判處死刑定讞，但他的委任律師卻在行刑前遞狀，指稱行刑過程會為Jedidiah Murphy帶來不必要的痛苦，因此要求聯邦法院停止執行。律師強調，發生在8月25日的大火已經導致死刑用藥暴露在高溫 、煙霧與水氣之中，因此藥物已經變質。

德州 檢察長辦公室對於藥效的質疑，以兩劑災後留存的戊巴比妥作為測試樣本，結果發現一劑效度仍有94.2%，另一劑則百分之百有效，並且確認未曾遭到外物汙染。因此檢方主張，藥物並不如原告所稱的已經失效。

2022年12月性質類似的民事訴訟由七名死刑犯提出，雖然奧斯汀地院認定訴求合理，但上訴法院卻駁回；且在訴訟進行中，已有五人處刑。Jedidiah Murphy等人的案件看來可能只是拖延，但德州死刑執行過程的重重黑幕，卻在法庭辯證過程中逐一揭露，包括原本的供應商因不明原因拒絕供藥給監獄，還有德州以每劑4000元至6100元購入用藥。