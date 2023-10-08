我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

監獄大火讓藥物失效？死囚祭出人道牌 暫時逃死

編譯胡立宗／綜合報導
聲請暫停執刑的Jedidiah Murphy。（美聯社）
聲請暫停執刑的Jedidiah Murphy。（美聯社）

現年48歲的Jedidiah Murphy原定10月3日執行死刑，但他在最後一刻提起告訴，指稱監獄先前的大火已經導致用藥戊巴比妥（pentobarbital）失效，恐將導致極端痛苦。雖然刑事司法廳（Department of Criminal Justice）以證據強調藥品並未失效，不過死刑執行已經延期，並再度掀起死刑執行過程是否合乎人道的討論。

Jedidiah Murphy係因2000年10月劫車並槍殺駕駛而遭判處死刑定讞，但他的委任律師卻在行刑前遞狀，指稱行刑過程會為Jedidiah Murphy帶來不必要的痛苦，因此要求聯邦法院停止執行。律師強調，發生在8月25日的大火已經導致死刑用藥暴露在高溫、煙霧與水氣之中，因此藥物已經變質。

德州檢察長辦公室對於藥效的質疑，以兩劑災後留存的戊巴比妥作為測試樣本，結果發現一劑效度仍有94.2%，另一劑則百分之百有效，並且確認未曾遭到外物汙染。因此檢方主張，藥物並不如原告所稱的已經失效。

2022年12月性質類似的民事訴訟由七名死刑犯提出，雖然奧斯汀地院認定訴求合理，但上訴法院卻駁回；且在訴訟進行中，已有五人處刑。Jedidiah Murphy等人的案件看來可能只是拖延，但德州死刑執行過程的重重黑幕，卻在法庭辯證過程中逐一揭露，包括原本的供應商因不明原因拒絕供藥給監獄，還有德州以每劑4000元至6100元購入用藥。

德州 監獄 高溫

上一則

夏威夷拉海納居民請願 促州長緩啟觀光業

下一則

華盛頓州最低時薪 明年元旦起提高為16.28元

延伸閱讀

比例達82.2%…家鄉黏著度 德州人全美最高

比例達82.2%…家鄉黏著度 德州人全美最高
滅口？厄瓜多總統候選人遇刺身亡 6嫌全死在監獄裡

滅口？厄瓜多總統候選人遇刺身亡 6嫌全死在監獄裡
諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 29歲後頻繁入獄 與家人分隔兩地

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 29歲後頻繁入獄 與家人分隔兩地
美國富豪分布 德州53人居第三

美國富豪分布 德州53人居第三

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)

汽油吹葉機 蒙郡明年7月禁售、後年7月禁用

2023-10-03 02:11

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911