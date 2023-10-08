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擁槍假釋犯 涉嫌殺人占屋

編譯林思牧／綜合報導
祖母失蹤、住家被假釋犯侵占，子女要討回產權。（取自ABC13電視畫面）
祖母失蹤、住家被假釋犯侵占，子女要討回產權。（取自ABC13電視畫面）

休士頓東北近郊的自由縣(Liberty County)，一位57歲的祖母9月12日失蹤以後，家人發現她的住宅已被一名男子佔有，警方認為那名男子是頭號疑兇但苦無證據，受害人的家屬日前向法院提訴，要把房子的產權要回來。

這棟住宅位於克里夫蘭市(Cleveland)，屋主雪若希鐸(Sheryll Siddall)9月12日被親友報失蹤以後，警方出動許多人手在樹林、草叢、河川裡尋找，希望能找到她的遺體，因為她的住屋裡不但有血跡，住在裡面的男子唐諾海斯勒(Donald Hassler)還擁有許多把槍，而且他是一名假釋犯。

海斯勒堅稱希鐸已在6月份把房子賣給他，而且他有產權轉移同意書以及新的產權證明(deed)。警方認為海斯勒把希鐸謀殺以後，把屍體掩埋在非常隱密的地方，警方沒有證據給他提控謀殺罪名，但假釋犯不得擁槍，警方用非法持有武器這個罪名把他逮捕關進拘留所候審。

兩份跟產權轉移相關的文件上，都有希鐸的簽名，而且有公證師做了公證(notary)，但文件上海斯勒是用唐諾韋恩伍卓夫(Donald Wayne Woodruff)這個假名，希鐸的親友表示簽名是偽造的(forged)。檢方在5日(周四)已對海斯勒提出偽造文書(forgery)的控罪。

目前那棟房子是在唐諾韋恩伍卓夫的名下，希鐸的子女已向法院提出訴訟，要把房子的產權奪回。警方表示訟狀已在拘留所中交給海斯勒，刑案律師史蒂夫謝利斯特(Steve Shellist)指出，在這宗民事訴訟庭審中，海斯勒最好實話實說，如果他說謊，他的謊言會給他帶來更多的控罪，而且事到如今產權幾乎篤定的會還給希鐸的子女。

休士頓

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