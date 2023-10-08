國會議員卡經費 德州高鐵恐生變

德州高鐵預定路線。（取自KHOU電視台畫面）

德州 連接達拉斯、休士頓 之間的高速鐵路日前才剛跨出重要的一步，但是反對聲浪再起，最新發展是德州選出的聯邦眾議員 Jake Ellzey與Michael McCaul聯名致函聯邦運輸部，要求不得動用聯邦經費支援德州高鐵。

兩人反對的理由之一是，沿線地主擔心高鐵計畫不現實又不可行，反而導致土地權受到侵害，因此德州中央鐵路（Texas Central）自2009年來的土地收購進度遲緩。其二是，德州高鐵採用日本新幹線設計，其與美國現行軌距皆不相容。因此兩人主張，德州高鐵等於一手向美國公民收地，另一手卻讓日系公司主導，因此不該獲得稅金協助。但是經查證，美日兩國皆為標準軌距1435毫米。議員指出的軌距不相容恐不能成為反對的理由。

德州高鐵採用日本新幹線技術。（美聯社）

德州高鐵計畫在2009年宣布，但規劃路線上的農民一直抗拒收購，最後兩造鬧上法院，德州最高法院2022年裁定，德州中央鐵路擁有徵用權。最近，德州中央鐵路與Amtrak達成合作計畫，共同興建德州高鐵，並向多個聯邦基金申請補助，這也是議員要求聯邦不該撥款的出發點。

雖然路線中間的鄉間居民反對，但達拉斯與休士頓的官員都非常支持高鐵。休士頓市長特納（Sylvester Turner）就說，Texas Central與Amtrak的攜手是高鐵的重要進展，休士頓將盡全力協助，以期增進兩地間的交通便利，並提高休士頓的經濟發展與生活品質。

德州高鐵目前的規劃為，兩城間的距離為240哩，以高速行駛可將4小時以上的車程縮短為90分鐘。同時，高鐵也能減少每年10萬噸溫室氣體的排放量，6500萬加侖的燃油，減少I-45公路每日行車1萬2500次。