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挺侯友宜選總統 休士頓募款餐會10月21日登場

休士頓訊

中國國民黨休士頓分部常委張錦娟為響應中華民國前總統馬英九宣布不參加國慶大會的聲明，決定在10月21日（周六）下午6時在雅苑宴會廳舉行總統候選人侯友宜舉辦募款餐會。

張錦娟表示， 相信大家在休士頓近日的中華民國國慶活動文宣中，看到且感受到馬英九前總統的憤怒。「Republic of China National Day」淪為「Taiwan National Day」、「中華民國外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處」變為「休士頓台灣代表處」。

張錦娟強調，為我們熱愛的土地不淪為戰爭下的焦土，為我們熱愛的中華民國不成為歷史的回顧。請和我一起在這重要的時刻，攜手共同為中華民國的未來，為我們的子子孫孫而打拚。

張錦娟呼籲大家踴躍出席。

餐會地點：雅苑 （6968 Howell Sugar Land Road, Houston,77083）。

餐會票價：貴賓券100元，普通券60元。 所有盈餘將直接捐與中國國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室。捐款詳情請電張錦娟832-236-5048，email: [email protected]或任何一位分部委員。

中華民國 休士頓 馬英九

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