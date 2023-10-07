挺侯友宜選總統 休士頓募款餐會10月21日登場

中國國民黨休士頓 分部常委張錦娟為響應中華民國 前總統馬英九 宣布不參加國慶大會的聲明，決定在10月21日（周六）下午6時在雅苑宴會廳舉行總統候選人侯友宜舉辦募款餐會。

張錦娟表示， 相信大家在休士頓近日的中華民國國慶活動文宣中，看到且感受到馬英九前總統的憤怒。「Republic of China National Day」淪為「Taiwan National Day」、「中華民國外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處」變為「休士頓台灣代表處」。

張錦娟強調，為我們熱愛的土地不淪為戰爭下的焦土，為我們熱愛的中華民國不成為歷史的回顧。請和我一起在這重要的時刻，攜手共同為中華民國的未來，為我們的子子孫孫而打拚。

張錦娟呼籲大家踴躍出席。

餐會地點：雅苑 （6968 Howell Sugar Land Road, Houston,77083）。

餐會票價：貴賓券100元，普通券60元。 所有盈餘將直接捐與中國國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室。捐款詳情請電張錦娟832-236-5048，email: [email protected]或任何一位分部委員。