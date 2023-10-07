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美國富豪分布 德州53人居第三

編譯胡立宗／綜合報導
馬斯克的2510億元身家，是德州最有錢、也是全美最有錢的人。（Elon Musk X）
馬斯克的2510億元身家，是德州最有錢、也是全美最有錢的人。（Elon Musk X）

富比世美國400大富豪（Forbes 400）名單出爐，比起企業鉅子、運動明星，一般人可能會忽略掉自己家鄉最有錢的人是誰。馬斯克（Elon Musk）的2510億元身家，是德州最有錢、也是全美最有錢的人。

富比世已經是第42年發布美國最有錢人的名單，2023年要擠進前400名，身價至少要29億元，Forbes 400的財產總計4兆5000億元，名符其實的富可敵國。加州首富、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）的財產也有1580億元。

第一次入榜的新人包括運動明星麥可・喬丹（Michael Jordan），另一個則是庫許納家族的Josh Kushner，但是他哥哥、川普女婿Jared Kushner則是自名單上消失。另一個消失的則是官司纏身的FTX創辦人班克曼－佛萊德（Sam Bankman-Fried）。

60名女性擠入400大，德州的Alice Walton因為繼承了665億元的Walmart家產，因此擠下豪門科氏工業集團（Koch Industries）的Julia Koch ，成為女性第一富豪。

全美最有錢的還是馬斯克，同時也是德州第一的富豪。另外一個常客貝佐斯（Jeff Bezos）則是以1610億元名列華盛頓州第一，巴菲特（Warren Buffett）也以1210億元居於內布拉斯加第一。

說到各州人數，KTLA指出，加州上榜87人名列第一，第二的紐約州62人，其後是53人的德州、46人的佛州、13人的伊利諾州。只有一人上榜的有夏威夷等十州；沒有人上榜的也是十州，包括一般認定富人很多的德拉瓦州、緬因州、佛蒙特州。

德州 加州 富比世

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