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比例達82.2%…家鄉黏著度 德州人全美最高

編譯胡立宗／綜合報導
逾八成在德州出生的人沒有搬離德州。（Texasgov)
逾八成在德州出生的人沒有搬離德州。（Texasgov)

聯邦準備銀行達拉斯分行（Dallas Fed）的最新報告給出證據。就算是新冠疫情期間的2021年，德州出生還是留在德州的比例達82.2%，是美國黏著度（stickiness）最高的州。

德州人對自己家鄉的黏著度，全美最高。（資料來自Dallas Fed／Axios製...
德州人對自己家鄉的黏著度，全美最高。（資料來自Dallas Fed／Axios製圖）

第一名的德州之後是北卡羅來納州（75.5%）、喬治亞州（74.2%）、加州與猶他州（72.9%）。最不愛老家的是懷俄明州（Wyoming），原生居民只有45.2%，低於50%的另外兩州是北達科他州（48.6%）與阿拉斯加州（48.7%）。

黏著度居前的各州中，最讓人不解的就是加州。對於當地出生還願意留在本州的人，策略研究公司Strategies 360的解釋是，要不是氣候宜人，就是生活費低，當然還有就業機會多，與稅率低且稅法不繁瑣。但是加州除了氣候不錯、工作多，生活費超級高、稅則萬萬條都是全美知名的。

但是按照Strategies 360的分析，加州人不願意離開加州的最大原因是文化多元：71%的受訪者認為不論區域、年齡、種族都能在加州活得開心；68%認為住在加州才能做自己；68%認為加州能讓他們安心自在。

另一個決定加州黏著度高低的因素是，加州幅員遼闊，住膩了南加可以搬到北加，住膩了海邊可以搬到山上，就算特定區域房價超貴，跑遠一點也能找到住的地方。同樣的移動距離，在東北13州可能就變成跨州了，但在加州卻只是縣與縣之間的移動。

因此，分析國稅局（IRS）資料後，舊金山紀事報指出，加州是最愛內遷的地方之一，灣區的人幾乎都在附近各縣換來換去，南加各縣相互移居的趨勢也很明顯，就連內陸帝國縣的首選也是附近幾縣，要搬到外州也是不那麼遠的內華達、亞利桑那。

非常弔詭的一點是，最清楚美國人搬家趨勢的機構竟是國稅局，只要比對前後年的稅單地址，就可以分析出每一個縣的移居趨勢。以舊金山市來說，移居目的地前十名有九個在加州境內，六個就在灣區，搬到洛杉磯縣的總數排名第四、聖地牙哥第七。

洛縣呢？前十名有七個在加州，唯三外州是拉斯維加斯、鳳凰城、西雅圖。聖地牙哥縣，外州目的地多了兩個，夏威夷與聖安東尼奧，前三名分別是河濱縣、洛縣、橙縣。最特別的是，加州主要都會區的外州熱門地點都會有華盛頓州的西雅圖，而西雅圖移入來源地前十名，洛縣第五、聖地牙哥縣第九、聖荷西第十。

當然，能不能隨意搬家也有貧富差異。舊金山紀事報指出，2020-2021年度遷出舊金山的人，平均家戶年收比遷入的多了10萬元，比不搬的多了4萬元，顯示財富才是居住自由的根基。

上述說法輔以移入移出的年收入數據也能得到相同結論。移入年收最高的佛州棕櫚灘縣，新居民帶來的新增年收達70億元，邁阿密－戴德縣也有 65億元。流出前十的狀況也一樣，大紐約市三個區合計流失了年收額230億元；加州四縣的第二洛杉磯縣（洛杉磯市）87億元，第三舊金山縣（市）80億元，第五聖他克拉拉縣（聖荷西市）61億元，第七聖馬刁縣32億元，移出所得也達260億元。

阿拉斯加州 舊金山 德州

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