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外卡戰克光芒 遊騎兵晉級季後賽

編譯林思牧／綜合報導
德州職棒遊騎兵隊晉級區域系列賽。(Rangers 臉書)
德州職棒遊騎兵隊晉級區域系列賽。(Rangers 臉書)

職棒大聯盟MLB德州遊騎兵隊(Rangers)4日(周三)擊敗坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)，從卡外系列賽中勝出，晉級區域系列賽，但下一輪中將面對美國聯盟AL第一種子巴爾的摩金鶯隊(Orioles)。

遊騎兵原本被看好奪得美國聯盟（AL）西區冠軍，穩定晉級區域系列，但在正規球季最後一天竟然把冠軍頭銜讓休士頓太空人隊(Astros)劫走，必須在外卡系列中勝出才能晉級。外卡系列是三戰二勝者晉級，在3日(周二)舉行的第一場比賽中，遊騎兵的先發投手與後援投手完封光芒隊，終場以4比0獲勝。

4日(周三)的比賽中，兩位先發投手剛開始都相當凌厲，到第三局結束還是0比0。第四局遊騎兵火力大開，第一位上場打擊的賈西亞(Adolis Garcia)轟出一支全壘打，接著今年剛進入大聯盟的卡特(Evan Carter)在二人出局、壘上有一人的情況下，擊出一支兩分全壘打，第四局中遊騎兵得了四分。

新兵卡特表現奇佳，他稍後又擊出一支全壘打，終場遊騎兵以7比1獲勝，球員終於有兩天可以休息。區域系列賽在7日(周六)開始，遊騎兵將到巴爾的摩挑戰AL第一種子金鶯隊，這是五戰三勝的系列，第一場在東部時間下午1時開始，這場比賽會在FOX電視台轉播。

德州另一支球隊太空人，也將在星期六開始區域系列賽，因此德州的棒球迷相當興奮，他們期望兩隊都能晉級到美國聯盟的冠軍系列。因為太空人和遊騎兵都在美國聯盟，因此最多也只有一隊可以晉級到世界盃冠軍賽(World Series)。

太空人 德州 世界盃

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