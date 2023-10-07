申請入籍公民 10月14日文化中心免費服務

為普及公民申請資訊，協助綠卡 持有人遞交入籍申請，移民組織New American Campaign (NAC)與中華文化服務中心聯合多個亞裔社區組織，包括 Woori Juntos、BPSOS、Bonding Against Adversity、BakerRipley、NALEO教育基金會、美華協會(OCA)及休士頓天主教慈善會，將於10月14日(周六)上午8時在中華文化服務中心舉辦一場免費公民申請服務，幫助實踐美國夢。

基本的入籍申請條件為；1) 必須年滿18歲，2) 必須是綠卡滿五年，結婚綠卡滿三年，3)擁有良好的道德規範。現場將會帶領申請人了解學習成為美國公民的條件與過程；如果符合條件，也會協助申請費用減免，並給予英文考試、面試資料(公民100到題庫)或其他法律程序的轉介。

有需要的民眾請先註冊，並攜帶以下資料和文件：

1)你的永久居留證(綠卡green card)、社會安全卡、駕照 或有效身分證及綠卡五年內所使用的護照。

2)家庭資訊，包括扶養子女及配偶(現任及前任)，結婚/離婚證書，居住地址，出生年月日。如果適用的話，也請提供外國人登記號(A-Numbers)。

3)過去五年內的海外旅行史及出入境美國紀錄。

4)過去五年內的居住地址和工作史。

5)如果有任何被逮捕，傳喚或拘留，請提供司法判決書，犯罪紀錄和交通罰單紀錄。

報名註冊請撥打電話888.839.8682(英文/西班牙語)；281.530.6888(越南 話)；713.271.610(ext. 162) (中文)及713.907.5888 (韓語)。活動地址：中華文化服務中心 9800 Town Park Drive, Houston, TX 77036。