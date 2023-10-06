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閃電擊中體育場 兩觀眾受傷送醫

編譯林思牧／綜合報導

4日(周三)傍晚達福都會區一場職業足球賽即將開始前，暴風雨突然來襲，閃電讓兩名觀眾受傷，其中一人是八歲的男孩，因為氣象局預報指出風暴會持續數小時，主辦單位決定延後舉行那場比賽。

這場比賽是在達拉斯足球俱樂部(FC Dallas)的主場「豐田體育場」(Toyota Stadium)舉行，地主隊迎戰科羅拉多州急流隊(Colorado Rapids)。氣象局本已預測會有暴風雨來襲，但足球是比較不受下雨影響的運動，只要不打雷、不閃電，球賽經常是照常舉行。

但4日傍晚的風雨異常的大，在場觀眾拍的錄像顯示大水像瀑布一樣的落下，坐在球場這邊的人根本看不見球場對面的觀眾。後來一陣亮光閃起，有兩人受傷倒地，福里斯科市(Frisco)消防隊出動急救，把兩名傷者送到醫院，幸好這兩人都會復原。

因為氣象局預測暴風雨會持續到5日(周四)凌晨2時，主辦單位宣布當天不比賽，會另行宣布補賽的日期。美國平均一年有400多人遭雷擊，其中10%死亡，其餘的90%雖然存活，但他們中許多人的餘生充滿挑戰，因此大家應該嚴防被閃電擊中，不可有僥倖之心。

達福都會的部分地區落下乒乓球大小的冰雹，在福和市(Fort Worth)的一座小型商場，一棟建築物有三家商店，其中一家是「深度刺青工作坊」(Depth Tattoo Studio)，店主當時還在店裡，他事後驚恐的表示，突然之間狂風暴雨加冰雹製造了很大的聲響，巨響持續不止讓他越來越擔心，突然玻璃窗破碎雨水橫著飛進店裡，接著屋頂被掀掉了，整個店馬上被雨水浸得濕透，他短期內做不了生意了。

足球 暴雨 豐田

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