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金城銀行38周年慶 捐款支持2校

【休士頓訊】
吳光宜（左四）率理事會同仁捐款給Kerr高中。（記者封昌明／攝影）
吳光宜（左四）率理事會同仁捐款給Kerr高中。（記者封昌明／攝影）

為慶祝創行38周年慶並回饋社區的長久支持，金城銀行舉辦38周年行慶活動。金城銀行捐贈共一萬美元給Taylor和 Kerr High School，以支持藝術教學相關活動。

10月5日（星期四）在金城銀行總行營業大廳，金城銀行吳光宜董事長、楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、董事譚秋晴副市長、林懿明執行長、吳國駒總經理，駐合休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、張家華組長、華僑文教服務中心王盈蓉主任、黃依莉副主任、中華民國雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯、休士頓台商會會長徐世鋼與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones、Taylor High School校長Mary Williams和Kerr High School 藝術總監Julie Ryan等貴賓，均於百忙中撥冗參加，為金城銀行38周年慶獻上祝福。

吳光宜董事長表示：「感謝所有客戶和社區好朋友們對於金城銀行的一貫支持！金城銀行自1985年創行以來，我們傾聽客戶需求並提供高品質的金融服務以配合客戶的業務成長；協助客戶因應科技發展，調整金融選擇，期望和客戶一起邁向成功。我們感謝所有股東、客戶和社區好朋友們的支持和肯定！金城銀行董事會、經營團隊和所有同仁也將秉持專業和熱誠，以更謹慎和高效率的服務，與所有客戶攜手並肩，相互支持，共創榮景！」

金城銀行林懿明執行長表示：「 金城銀行在2022年和2023年的表現持續傑出，總資產額更突破十六億美元，達到創行以來的歷史新高點。金城銀行除了德州五個據點，我們今年在北加州灣區增設佛利蒙(Fremont) 分行，現在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉(Alhambra)、羅蘭岡(Rowland Heights)和托斯丁 (Tustin)三家分行，並設有爾灣(Irvine)貸款辦公室；在舊金山灣區則設有佛利蒙(Fremont), 庫比蒂諾(Cupertino)和密爾布瑞(Millbrae)三個分行，並設有一個貸款辦公室；希望更能擴展銀行的服務層面，以配合並滿足客戶的金融需求。」

為感謝社區朋友們與我們歡慶38周年，金城銀行特別推出特優儲蓄帳戶並專享12個月定期存款優惠，年利率高達5.00%apy 和5.15%apy，優惠內容請洽詢各分行，誠摯歡迎朋友蒞臨惠顧。

林懿明執行長表示，金城銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，在金融專業領域中為客戶提供優質的產品和服務，以協助客戶創造企業和個人的最大利益，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。如需更多相關訊息或有任何疑問，請參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com或與各分行聯絡查詢。金城銀行德州休士頓百利總行地址 (9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036)。電話888-320-3838。

來賓齊聚切蛋糕，歡慶金城銀行38周年慶。 （記者封昌明／攝影）
來賓齊聚切蛋糕，歡慶金城銀行38周年慶。 （記者封昌明／攝影）
吳光宜（左四）率理事會同仁捐款給Tayor高中。（記者封昌明／攝影）
吳光宜（左四）率理事會同仁捐款給Tayor高中。（記者封昌明／攝影）
蕭伊芳致詞。（記者封昌明／攝影）
蕭伊芳致詞。（記者封昌明／攝影）
董事長吳光宜致詞。（記者封昌明／攝影）
董事長吳光宜致詞。（記者封昌明／攝影）

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