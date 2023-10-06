夏令時間成常態?法案卡國會

11月5日午夜記得換成冬令時間。（取自FOX電視台畫面）

一年兩度的調時鐘大賽又要開始，因為全年實施夏令時間（Daylight Saving Time，日光節約時間）的法案還卡在國會，因此11月5日午夜，除了智慧型裝置，其他時鐘都得調慢一小時。當然，夏威夷 、亞利桑納兩州之外的居民，又得經過一段調適期。

現行聯邦法令規定，每年夏令時間始於3月的第二個星期日，終於11月的第一個星期日，這個措施的來源要從第一次世界大戰開始說起。當時的聯邦政府藉由調整時間以節省家庭用電，轉供軍事用途。之後在第二次世界大戰時又恢復實施。

雖然戰後取消日光節約時間制度，但是部分州與縣市卻依然保留舊制，導致住家時間與公司時間差一小時的現象。到了1966年，國會通過單一時制法（Uniform Time Act），成為日光節約制的法源依據，一年兩次調時鐘成為常態。

至於春秋兩季的「時差」該怎麼調整，整合各方意見不外乎是提前改變作息，對冬令時間詳細的指南如下：

・一周之前就開始每天早睡一點，雖然不能抵銷睡眠不足的困擾，但可以緩解時差的不適感。

・不要以咖啡 因提神，因為多喝咖啡對健康不好。

・但是也不要習慣午睡，因為白天睡了，晚上會更難入睡。

夏令時間有希望成為常態嗎？一切都要看國會放不放行。2022年的日光保護法（Sunshine Protection Act）雖然過了參議院 這關，但卻卡在眾議院。2023年3月才又再度交付參議院審查。

日光保護法如果真的過關，每年就不必再調時鐘了。以美國西岸為例，最北的西雅圖元旦日出於上午8時57分、日落於下午5時28分；南邊的洛杉磯日出為上午7時58分，日落為下午5時54分。

不過，就算新制沒有過關，夏威夷與亞利桑納都已通過永久單一時制法，美國屬地波多黎各、維京群島、薩摩亞、關島、北馬里亞納也不必調時鐘。