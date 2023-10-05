我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

編譯胡立宗／綜合報導
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

很多人都知道小蘇打可以拿來洗衣除臭，但是食品級小蘇打（baking soda，edible）還有一個妙用就是清洗蔬菜水果。不僅可以除去上面的農藥殘留，還可以殺死細菌，而且廢水對環境無害，可說是最適合的食品清潔劑。

雖然現今的農藥使用已受到嚴格管控，但殘留量也只是在容許範圍內，除非自己種，或是只買有機蔬果，否則都還是會有農藥殘留。一般人在下鍋前可能就是用水龍頭沖個幾下，這樣到底能去除多少農藥？環境研究與公共健康國際期刊（International Journal of Environmental Research and Public Health）2019年發表的研究顯示，只能除去26.7至62.9%。

對於不在乎農藥殘留量的人來說，這樣的效果或許可以容忍，但對於在乎的人，顯然還不夠。同一份研究指出，以小蘇打水清洗後，農藥去除效果能夠達到66.7%至98.9%。

至於蔬果常見的害蟲，茄子、小黃瓜、紅蘿蔔等一目瞭然的根莖類或許可以，但是萵苣、花椰菜呢？顯然不夠。更別提沙門桿菌、大腸桿菌、李斯特菌等肉眼看不到的傢伙，只有小蘇打水或食品用清潔劑可以去除。

不過市面的食品清潔劑，但並非全部原料都是天然成分，多少還是會摻雜可容許範圍內的界面活性劑與香料、著色劑等物質。因此聯邦食品暨藥物管理局FDA）警告，蔬果孔洞多，使用清潔劑後，就算一再清洗，還是有可能殘留。

因此，烹飪網站Epicurious的專欄指出，吃得最安心的清潔方式還是先用小蘇打水裡泡個浸泡12至15分鐘，由於小蘇打的微鹼侵蝕力，泡過之後不僅能夠殺菌、去除農藥，還能分解食材的部分結構，讓蔬果更好料理。小蘇打知名品牌Arm & Hammer的建議是，一茶匙份的小蘇打配兩茶匙份的冷水，按比例配出來的小蘇打水的效果就足夠了。

小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Pixabay）
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Pixabay）

食品暨藥物管理局 蔬菜 FDA

上一則

金色年華老人中心 成功幫助新移民拿到福利

下一則

Chris Hollins 角逐休士頓主計長

延伸閱讀

醋+小蘇打通水管？專家：弊大於利

醋+小蘇打通水管？專家：弊大於利
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
美食樂園╱小蘇打洗蔬果 可除部分細菌農藥

美食樂園╱小蘇打洗蔬果 可除部分細菌農藥
又是好市多 乾酪驗出一級致癌物 大蒜調味粉也有

又是好市多 乾酪驗出一級致癌物 大蒜調味粉也有

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
AI在金融機構決定是否放款時的份量越來越重。（取自福斯電視台畫面）

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

2023-09-28 17:39
芝加哥航管局與國泰航空宣布，10月3日起恢復歐海爾機場往返香港的直飛航班。(國泰航空臉書)

終於復飛 國泰航空芝加哥直飛香港 10月3日復航

2023-09-28 09:55
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

有精神問題？槍殺北卡大副教授 齊太磊要求換律師

2023-09-27 14:58
返校日國王的女性造型打扮，導致學校扛不住外界批評。（摘自ABC13電視台畫面）

他是返校日國王但外型氣質卻像「她」 德州高中掀議論

2023-09-27 17:39

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安