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大天使植牙 周啟誠醫生經驗豐富

【休士頓訊】
周啟誠醫生專注地為患者檢查牙齒。（周啟誠提供）
周啟誠醫生專注地為患者檢查牙齒。（周啟誠提供）

天使植牙專科負責人周啟誠博士，是經過植牙專科醫生董事會認證的牙醫博士，在休士頓地區從事植牙及相關醫療工作超過15年以上，是一位經驗非常豐富的牙科醫生，各種有關牙齒的大小問題都可以找他諮詢，截至目前為止他為5000多位患者植過牙。

周醫生道地的德州人，能說流利的英語和粵語，他的一生都在德州，他畢業於德州農工大學，是電氣工程師，並且在班上名列前10%。畢業後意識到他對健康領域充滿熱情，主要是在牙科領域，且進一步追求了該學科的職業生涯。

在獲得牙科博士學位後，周啟誠從德州另一所他最喜歡的學校獲得了外科學位，但他很快就意識到他最深的熱情是植牙。因此，他專注於成為最好的口腔植牙醫生，他很幸運花了很多年的時間學習，並向世界上最好的教育家學習，包括口語的實際先驅，植牙學本身就是一個極為難得的機會。此外，他還有獲得口腔植牙學和植牙理學碩士學位。

而現在，他是一位在該科目中獲得委員會認證的人，這個認證僅佔所有牙醫的 1%。儘管如此，他還是總是不斷地嘗試學習更多並改進。他的動力是成為一名良醫，希望能夠運用同樣的理念來幫助他人。

.如果有機會，他的目標是改善每位患者的生活品質。 除了擁有一副新的漂亮牙齒，每個人都應該能夠進食和消化食物。透過牙齒的正常功能，咀嚼過程中的食物被分解成可以適當消化的較小部分。這個結果，將使人更健康，這是自我保健的基礎。因此，如果您正在考慮植牙並且想要如需了解更多信息，請隨時聯繫我們的辦公室進行免費諮詢。

如果已經在別的診所諮詢植牙事宜，想聽聽第二意見，只要帶著您的文件，周啟誠提供另一次免費諮詢。每個人都是獨一無二的，每個人的情況也不同。 但如果給他一個機會，他將竭盡全力解決您的擔憂，並親自設計您的微笑以適合您的需求

大天使植牙專科電話：281-879-5800，地址10100 Beechnut St Suite Houston TX 77072(HEB)隔壁，或上網www.archangelimplants.com。

經過周醫生的巧手，患者在植牙前後的比較圖。（周啟誠提供）
經過周醫生的巧手，患者在植牙前後的比較圖。（周啟誠提供）
周啟誠醫生能中英語及粵語。（周啟誠提供）
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