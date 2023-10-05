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Chris Hollins 角逐休士頓主計長

【休士頓訊】
Chris Hollins 休士頓市主計長 (City Controller) 侯選人。
Chris Hollins 休士頓市主計長 (City Controller) 侯選人。

隨著休士頓2023年11月7日選舉日的臨近，Chris Hollins 休士頓市市主計長 (City Controller) 侯選人，想花點時間介紹自己及回顧一下他的競選綱領的一些亮點，以及為什麼他是市審計長這一職位最勝任的候選人。

Chris Hollins與妻子摩根、孩子維維安和喬治紮根於休士頓，並自豪的稱這裡為他們永遠的家。致力於使休士頓成為最安全、經濟強勁的主要城市。

Chris Hollins是土生土長的休士頓人，他有遠見地想建造一個安全、多元化、不斷發展的城市，使休士頓成為美國最適合人們生活、工作和成家的地方。他致力於使休士頓成為最安全、經濟強勁的主要城市。讓孩子們的價值取決於他們的品格和貢獻，而不是基於他們的膚色。

成長及教育背景

Hollins成長於一個類似許多華裔家庭的背景、他的父母雖沒有大學學歷、但各職其所並且特別重視子女教育、父親盡職於休士頓警察單位34年、母親從事行政助理職務、除了撫養Hollins 及他的兩個姊妹外、還同時承擔照顧20多個年幼的寄養兒童。在父母的力行身教影響之下、讓 Chris Hollins從小就 將社區服務當做是生活的一部分、加上一個大家庭成員、建立了他在溝通、協調、以及解決問題的能力。也成就了他未來的求學道路上、順利完成哈佛大學的商業碩士學位及耶魯大學的法律博士學位。並且通過德州律師協會和南區聯邦法院的合法認證律師執照。並且在休士頓成立了自己的律師事務所。Chris Hollins的妻子是賓州大學的法律博士、他們育有一對年幼子女。

具有創新想法和負責任的領導者

Hollins以實例證明、地方政府如何在一具有創新想法和負責任的領導者下、以務實解決方案及達成目標雙管齊下，為政府及人民取得共識、落實最佳選務績效。正如Chris Hollins 於2020 年擔任哈里斯（Harris）縣行政書記官的任內、即使在嚴峻疫情期間、順利完成總統大選任務、並且打破紀錄、達到有史以來最高的投票人數。

今年11月7日的普選、將決定下一個四年的市審計長的職務、如同休士頓市政府的財務總監， Chris Hollins 承諾將全力以赴監控市政府的財務運作、保證每一分錢都將花在以民眾的利益為先的前提下、讓休士頓成為一個經濟成長前景看好、確保治安及降低犯罪率、促進一個安定繁榮的社會。

2023年11月7日為選舉日，親自提前投票 10月 23 日 - 11月 3 日 上午7時至下午 7時，選舉日11月7日上午 7時到下午 7時。

2023 年 11 月休士頓市-市主計長 選舉的投票意向調查報告顯示，候選人克里...
2023 年 11 月休士頓市-市主計長 選舉的投票意向調查報告顯示，候選人克里斯 霍林斯Chris Hollins目前領先所有其他候選人。
克里斯與妻子摩根、孩子維維安和喬治紮根於休士頓，並自豪的稱這裡為他們永遠的家。
克里斯與妻子摩根、孩子維維安和喬治紮根於休士頓，並自豪的稱這裡為他們永遠的家。

休士頓 投票 教育

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