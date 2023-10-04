休士頓社區萬聖節擺飾 多戶被盜

住宅社區萬聖節裝飾一不注意就會被偷。（KHOU/ Henry Garza facebook)

休士頓的「林岱爾公園區」(Lindale Park Neighborhood)一向以盛大豪華的萬聖節 裝飾(Halloween decorations)出名，上周末許多住戶開始大舉施工，孰料周一清晨至少有三戶人家發現大型裝飾失竊。

每年10月的第一個周末，這個社區的許多住戶開始動手裝飾，亨利加爾薩(Henry Garza)是裝飾的最隆重的住戶之一，1日(周一)那天他和家人不惜工本的架設出許多八、九呎高的恐怖鬼魅，有些除了發光、發聲以外還會做突然顫抖的動作，入夜以後景象十分引人注目。

2日(周一)清晨他準備去上班的時候，發現前院草地上的大型擺設都不見了，他心中的憤怒與失望可想而知。亨利表示，顯然有某個人專門要破壞別人快樂的心情，好比那個「綠毛怪格林奇」(the Grinch)專愛破壞聖誕氣氛一樣，他車庫裡還有許多擺設原來是下個周末要裝飾的，看來目前必須暫停進行，免得又被人偷走。

從他2009年搬進這個社區以來，他每年都大舉裝飾，十多年來從來沒發生過擺飾失竊的事件，但這次一個晚上有三戶人家的裝飾失竊，讓人覺得掃興到極點。

全國零售商 協會預測，今年全國國民在萬聖節開銷上會創新紀錄，達到122億元之多。專家指出，過去萬聖節是以兒童化妝、討糖等活動為中心，現在很多18-34歲的年輕人大舉慶祝，這是消費大增的主要來源，除了服裝和化妝的開銷以外，酒精飲料也是大宗。

預期今年最暢銷的道具服裝是蜘蛛人(Spiderman)、芭比 (Barbie)和超級馬里奧(Super Mario)，另外，給寵物的道具服裝預期銷量會達到7億元。