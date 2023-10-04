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送愛貓就醫竟被Lyft司機載走放掉 主人煎熬34小時尋回

編譯林思牧／綜合報導
奧斯汀印度裔年輕人把生病的愛貓帶去獸醫院看病，到了醫院門口共乘車Lyft司機卻把貓載走，他一度貼啟事尋貓。（取自KXAN電視畫面）
奧斯汀印度裔年輕人把生病的愛貓帶去獸醫院看病，到了醫院門口共乘車Lyft司機卻把貓載走，他一度貼啟事尋貓。（取自KXAN電視畫面）

奧斯汀一位印度裔年輕人把生病的愛貓帶去獸醫院看病，到了醫院門口共乘車Lyft司機卻把貓載走，貓主人煎熬了34小時終於找到貓，本案情節十分離奇，應該不是一時疏忽出現的問題。

9月30日(周六)下午，一副書生樣的潘迪(Palash Pandey)把愛貓塔克斯(Tux)裝在籠子裡，坐進他用Lyft手機程式招來的共乘車，因為塔克斯在嘔吐，他要讓獸醫仔細給牠檢查一下，確定不是患了什麼重病。

車子開到班菲爾獸醫院(Banfield Pet Hospital)的時候，潘迪打開自己這邊的車門下車，關上門以後要到另一邊開門取貓籠，結果司機竟然開始前進，潘迪一面猛敲車子的鈑金和窗戶，一面追著車子大聲喊Stop，Stop，但車子還是揚長而去。

潘迪焦急的給司機不斷送短訊，但司機都沒有回應，最後潘迪打電話報警，並且向Lyft公司主管求救。最後司機打電話給潘迪，因為警察已經開始介入，司機說他把貓在離醫院約一哩的地方放掉了。Lyft公司派了私家偵探到司機所說的地點尋找，10月2日(周一)清晨私家偵探終於在離獸醫院1.2哩的地方找到了塔克斯，牠不在貓籠裡，貓籠也不見蹤影，而貓自己是無法從貓籠裡出來的。

潘迪把貓取回後心情豁然舒坦，但他發現貓身上有跳蚤，送去獸醫院抹上除蚤藥膏以後問題迎刃而解，而且塔克斯顯然已恢復健康，在媒體採訪時好奇的張望。奧斯汀市警局無意對這個微小事件繼續調查，Lyft公司同意支付獸醫的收費，令潘迪不解的是，司機不可能沒聽到他的敲打和喊叫，警察沒介入之前也不理不睬，莫非這裡面有種族仇恨？莫非司機原本是想綁架塔克斯進行敲詐？

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