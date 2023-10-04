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巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

5歲童離家不幸溺斃 警方調查家長責任

編譯林思牧／綜合報導
小男孩洛斯瓊斯自家中走出不幸溺斃，警方調查家長的責任。（ABC13電視台畫面）
小男孩洛斯瓊斯自家中走出不幸溺斃，警方調查家長的責任。（ABC13電視台畫面）

位於休士頓以西的凱蒂市一名五歲非洲裔小男孩洛斯瓊斯(Los Jones)大白天從家中消失，當時他的母親和姨媽都在家，當她們發現洛斯不見而且附近都找不到時打電話報警。警方看過房間以後，認為小男孩是自己爬出窗戶的。警方調閱附近鄰居的門鈴錄像後，找到小男孩走的方向。

在社區的普羅維登斯泉步道(Providence Springs Trail)有一個大池塘，警方認為洛斯可能走進池塘淹死了，當警方的潛水隊到達時，有很多居民坐在池塘邊看熱鬧。潛水員後來在池底撈到了一個小孩的屍體。警方按規定把本案的報告交給德州兒童保護服務局(Child Protective Services)，該局會調查兒童的父母或監護人是否有過失。

1日在休士頓的西北區，一名男子坐在自己的車裡遭人伏擊，目擊者報告兇嫌開槍後跑進街對面的樹林裡，消息傳出讓社區民眾緊張，有人在社群媒體上呼籲居民不要沒事坐在車裡滑手機。

哈里斯縣警局指出，1日上午11時左右警方接到911報案電話，指出在摩洛哥路(Morocco Road)10210號的住宅前發生槍擊案，一名坐在自家前面車上的人被槍手攻擊。警方派員前往時同時徵召消防隊，急難人員到場時發現車裡司機座上的男子已無意識，他的身上有多處槍傷，消防隊進行搶救卻無法起死回生。

至2日截稿時，哈里斯縣法醫科學室(Institute of Forensic Sciences)尚未公布死者身分，本案已交給休士頓市警局命案處(HPD Homicide Division)調查，目擊者指出嫌犯是一名淺膚色西語裔男子或白人，身材瘦削，年紀大約20多歲，他全身穿著黑色的衣物，頭上還套了一件黑色的衣服，看不清他的臉，警方希望民眾能提供線索幫助破案。

休士頓 步道 德州

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