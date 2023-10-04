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太空人與遊騎兵都晉級 外卡地位意外逆轉

編譯林思牧／綜合報導
太空人隊將開始美國聯盟區域系列競賽。(Houston Astros臉書)
太空人隊將開始美國聯盟區域系列競賽。(Houston Astros臉書)

2023年職棒大聯盟MLB正規球季在10月1日(周日)結束，休士頓太空人(Houston Astros)和德州遊騎兵(Texas Rangers)都晉級，但最後一天的比賽讓太空人和遊騎兵的地位逆轉，太空人現在不用爭外卡(wildcard)，遊騎兵則在3日(周二)開始與坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)爭美國聯盟AL的外卡，比賽將在ABC電視台轉播。

9月30日(周六) 遊騎兵以6比1擊敗西雅圖水手隊(Seattle Mariners)，確定會晉級，球隊在球賽結束後大肆慶祝，打開許多香檳噴灑、暢飲。可能是太過放鬆享樂，遊騎兵在10月1日的比賽中竟然完全沒有攻擊能力，終場以1比0輸給水手，讓經理與球員都傻眼，原本看來穩定到手的AL西區冠軍，必須要靠太空人隊在那天稍後的比賽中輸掉。

但休士頓在亞利桑納響尾蛇隊(Arizona Diamondbacks)主場大勝，反而奪得AL西區冠軍，兩隊的全季戰績都是90勝72負，但本季兩隊的對壘的13場比賽中，太空人贏得其中9場，因此休士頓奪得AL西區冠軍，讓遊騎兵必須爭取外卡。

外卡系列是三戰二勝，遊騎兵將在3日(周二)在主場迎戰光芒隊，光芒隊在本季開始時聲勢極盛，但目前傷兵太多，一般看好遊騎兵會出線，周二至周四的比賽都是東部時間下午3時開始，如果其中一隊連贏兩場，周四就不需要再比賽。

太空人隊將在7日(周六)開始美國聯盟區域系列競賽(ALDS)，目前對手尚未揭曉，比賽時間也還沒決定，太空人隊能夠不用爭外卡就晉級，讓球員可以休息幾天，應該對擊敗對手相當有利。

太空人 休士頓 德州

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