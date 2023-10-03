國慶節目有聲有色 還有美食

「寶島風情」表演者高舉國旗慶祝中華民國國慶。（羅秀娟提供）

國慶系列活動「寶島風情」9月30日在僑教中心熱情登場，駐休士頓 台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、華僑文教服務中心主任王盈蓉、僑務委員劉秀美、雙十國慶籌備會主委楊崇肯等均與會同歡，楊崇肯並粉墨登場與演員們大秀演技，上演台灣風情畫，場面熱鬧。

王韋龍盛讚慶籌會今年的活動辦得有聲有色，除了有豐富的美食，及載歌載舞的表演，充份展現台灣的軟實力，逢此中秋佳節，但祝願所有僑胞，但願人長久 千里共嬋娟。

楊崇肯感謝所有義工的熱情協助，讓這次活動辦得這麼成功，他主要是希望藉由國慶的系列活動能凝聚僑界人氣，展現台灣人的力量，而且所有活動從十歲到七、八十歲的長輩都可以參加，讓全僑歡慶中華民國 112年的國慶。

晚會主持人楊嘉玲同時也國慶籌備會副主委，她以皇后扮像出場，艷光四射魅力無法擋，她大讚所有表演者展現的才華令人激賞，也將所有觀眾的帶回小時候記憶的櫉窗。

現場除了具有濃厚台灣的特色的美食，也有精彩的節，率先登場的是台灣同鄉聯誼會會長羅秀娟盛情邀光鹽社的小天使 們表演精彩的功夫歌舞，獲得滿堂彩。

本次活動是由休士頓師範大學校友會、休士頓樂樂合唱團、休士頓台灣同鄉聯誼會、休士頓中國文化大學校友會、休士頓中原大學校友會和休士頓FASCA青年大使等單位共同協辦。