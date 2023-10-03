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國慶節目有聲有色 還有美食

記者封昌明／休士頓報導
「寶島風情」表演者高舉國旗慶祝中華民國國慶。（羅秀娟提供）
「寶島風情」表演者高舉國旗慶祝中華民國國慶。（羅秀娟提供）

國慶系列活動「寶島風情」9月30日在僑教中心熱情登場，駐休士頓台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、華僑文教服務中心主任王盈蓉、僑務委員劉秀美、雙十國慶籌備會主委楊崇肯等均與會同歡，楊崇肯並粉墨登場與演員們大秀演技，上演台灣風情畫，場面熱鬧。

王韋龍盛讚慶籌會今年的活動辦得有聲有色，除了有豐富的美食，及載歌載舞的表演，充份展現台灣的軟實力，逢此中秋佳節，但祝願所有僑胞，但願人長久 千里共嬋娟。

楊崇肯感謝所有義工的熱情協助，讓這次活動辦得這麼成功，他主要是希望藉由國慶的系列活動能凝聚僑界人氣，展現台灣人的力量，而且所有活動從十歲到七、八十歲的長輩都可以參加，讓全僑歡慶中華民國112年的國慶。

晚會主持人楊嘉玲同時也國慶籌備會副主委，她以皇后扮像出場，艷光四射魅力無法擋，她大讚所有表演者展現的才華令人激賞，也將所有觀眾的帶回小時候記憶的櫉窗。

現場除了具有濃厚台灣的特色的美食，也有精彩的節，率先登場的是台灣同鄉聯誼會會長羅秀娟盛情邀光鹽社的小天使們表演精彩的功夫歌舞，獲得滿堂彩。

本次活動是由休士頓師範大學校友會、休士頓樂樂合唱團、休士頓台灣同鄉聯誼會、休士頓中國文化大學校友會、休士頓中原大學校友會和休士頓FASCA青年大使等單位共同協辦。

此次寶島情懷綜藝節目有歌唱、音樂、舞蹈、武術和小吃等的集結，並且採取了免費入場的方式，讓僑界朋友們大家都扶老攜幼共慶國慶，歡度愉快的週末假日。

楊崇肯（左二）粉墨登場，與義工們大秀演技。（羅秀娟提供）
楊崇肯（左二）粉墨登場，與義工們大秀演技。（羅秀娟提供）
全體義工大合照。 （羅秀娟提供）
全體義工大合照。 （羅秀娟提供）

休士頓 中華民國 天使

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