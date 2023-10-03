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休士頓失蹤女 曾當死刑謀殺案證人

編譯陳盈霖／綜合報導
21歲休士頓女子福特9月21日失蹤，據悉她是一起謀殺槍擊案的證人，目前不知她的失蹤是否與該案有關。（取自Fox 26）
21歲休士頓女子福特9月21日失蹤，據悉她是一起謀殺槍擊案的證人，目前不知她的失蹤是否與該案有關。（取自Fox 26）

FOX 26電視台報導，休士頓21歲女子福特（Deundrea Ford）9月21日凌晨1時離開擔任舞者的工作地點，休士頓Diva's Bikini Sports Bar & Grill，進入停在門外一輛貨車後便失蹤。根據法庭文件，她是5月發生的一起謀殺案證人。

文件顯示，福特和另一名女子，21歲的泰勒（Quitiana Taylor）5月10日前往路易斯安那州的巴頓魯治（Baton Rouge），替一名為帕克（Otis Parker）男子的客戶擔任舞者。5月18日，帕克開車帶著他們，與他們在那裡賺到的錢從路易斯安那州回家。

警方稱，泰勒涉嫌計畫搶劫帕克的1500元現金。當三人開車前往賽林斯基路（Selinsky Road）的美洲別墅（Villa Americana Apartments）時，帕克被槍殺。法庭文件指出，22歲的布朗（Jamal Brown）為槍手，惠勒（Jarrell Wheeler）、泰勒和20歲的格林（Mariah Green）都被列為共犯，福特為前座乘客。

一個月後，布朗在與警方的對峙中遭槍殺。惠勒和另外兩名嫌犯仍被關押。目前尚不知福特的失蹤是否與這起案件有關。警方稱，失蹤當時她身穿黑色背心、棕色褲子，呼籲有消息者致電休士頓市警局。

休士頓

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