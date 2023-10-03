哈里斯縣民眾 請願罷免縣長

五人提起請願書要求罷免哈里斯縣長伊達戈。（美聯社）

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo)2日（周一）如期上班，但休士頓 紀事報報導，五位選民上月29日向哈里斯縣（Harris）地方法院遞交請願書，要求罷免 哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）。這起訴訟發生在她於德州 外一家機構尋求臨床憂鬱症治療後，預計返回辦公室的前幾天。

根據德州人報（Texan）報導，原告包括休士頓社區學院理事會成員威爾森（Dave Wilson）、斯拉史（Thomas Thrash）、巴贊（Thomas Bazan）、莫利斯（Milinda Morris）和斯洛克姆（Tommy Slocum Jr.）等。根據德州人報得到的法庭文件稱，他們認為伊達戈缺席六次哈里斯縣政委員會，且「缺席公職已經且繼續阻止了她合法履行哈里斯縣長義務。」

伊達戈8月宣布暫時休假，10月2日重返工作崗位。離開前她表示同事仍會對選民提供幫助，並由縣政委員里斯（Rodney Ellis）暫代其缺席時的空缺。里斯在一份聲明中譴責請願書試圖破壞選民意願。

伊達戈尚未針對該請願書發言，但哈里斯縣長辦公室發言人馬歇爾（Brandon Marshall）告訴休士頓紀事報稱，該請願書毫無根據，伊達戈已返回辦公室。

哈里斯縣檢察官梅尼菲（Christian Menefee）表示，他尚未參與這起訴訟，且稱「根據法律規定，法官審查指控並決定是否發出傳票前，案件不會啟動。據我所知這還沒發生」。