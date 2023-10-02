台灣「李奇古德斯與魯千千」受歡迎
台灣人在過中秋連假期的同時，地球另一端的美國亞洲協會德州中心(Asia Society Texas)與駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院則是透過爵士音樂會，與美國人、亞裔觀眾一起與「李奇古德斯與魯千千(Richie Goods & Chien Chien Lu)」的爵士樂團歡度佳節。來自台灣的音樂家魯千千，更將日治時期台語流行歌曲「雨夜花」譜寫成現代爵士版，受到觀眾熱烈迴響。
9月29日晚上駐休士頓台北經濟文化辦事蕭伊芳處長偕同台灣書院陳譓如副主任等人，出席「李奇古德斯與魯千千」樂團在休士頓舉行的爵士五重奏，演出今年剛獲得金曲獎演奏類最佳專輯獎「繫」（Connected），音樂會上李奇古德斯介紹自己與魯千千的合作過程，邊說邊演，鼓勵觀眾表達自己的情緒，帶動整場音樂會的熱度，讓台上台下同步跟著音樂一起嗨起來。
9月30日上午，樂團在滿座的中秋節系列活動中，擔任開場的演出節目，由魯千千譜寫的爵士版「雨夜花」令現場台籍觀眾眼睛一亮，很快聽出它的主旋律與特別之處，讓人印象深刻。
駐休士頓辦事處台灣書院表示，本次透過台灣光點計畫與亞洲協會德州中心合作，邀請李奇古德斯與魯千千等一行人造訪德州休士頓，讓德州觀眾感受爵士音樂族群的多元性，同時也體現台灣年輕音樂家，突破音樂國界的各種巧思與努力。除了休士頓之外，聖安東尼奧市的觀眾也可以在10月2日下午5點觀賞在三一大學音樂學院(Trinity University)的演出場次。
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