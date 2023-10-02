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休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

編譯林思牧／綜合報導
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓人極為喜愛的「餃子館」(Dumpling Haus)日前突然宣布關門，很多忠實粉絲聞訊深感悵惘，連再去享受一次的機會都沒有，難道那些美食從此無緣再相見？

餃子館位於索約場購物中心(the Shops at Sawyer Yards)，是華裔母親Elaine Won帶著兩個女兒Ashley Lai和Amiley Lai一起經營，最初沒有店面，是在農夫市場(farmers' markets)或在特別活動上做外燴。在索約出租場地開實體店以後，經常有烹飪大師光臨品嘗並公開給予好評，包括克里斯謝博(Chris Shepherd)和賈斯汀余(Justin Yu，音譯)等等。

英文的dumpling這個字，在中華美食上其實用得相當含混，只要是一個個分離的麵食，英美人士都用dumpling來蒙混過關，包括餃子、餛飩、鍋貼、小籠包、麵疙瘩都是用這個字。

既然店名叫Dumpling Haus，自然是用餃子、鍋貼、餛飩主打，但餐館其實還有很多不同的中華美食菜餚，吃素的人也有許多選擇。

Elaine Won和Ashley Lai曾經應BRAVO頻道的「頂尖大廚」(Top Chef)之邀，在烹飪競賽節目上給參賽者指導製作中華美食的要訣和技巧，並且在節目中親手下廚做廣東式雞蝦餛飩湯(Cantonese shrimp and chicken dumpling soups)和薑蔥蛋麵(ginger scallion egg noodles)，讓主持人和參賽者吃得讚不絕口，讓觀眾看得口水直流。

許多顧客希望還能吃到她們母女做的佳餚，很多人也希望知道為什麼把生意興隆的店突然收了。這是最近第三個極受歡迎的亞洲餐廳關門，大約一個星期前，專做夜市生意的越南餐館Pho Binh By Night突然停業，也令粉絲相當失望。

另外，休士頓經典的韓式美食大廚Kim Son上周宣布，把位於斯坦福市(Stafford)的湖畔餐廳分店關門，他表示因為店租太貴，不得已只能放棄。

「餃子館」東主母女三人日前在臉書宣布歇業。(Dumpling Haus臉書)
「餃子館」東主母女三人日前在臉書宣布歇業。(Dumpling Haus臉書)

餃子 休士頓 越南

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