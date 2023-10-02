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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

在紐約演說談無證客 艾伯特成先知

編譯林思牧／綜合報導
入境美國的一些無證客被排班前往不同城市。（CBP臉書）
入境美國的一些無證客被排班前往不同城市。（CBP臉書）

9月下旬從德州開到芝加哥的「偷渡客巴士」已有30輛以上，每個警察分局內都擠滿了無證客，市政府預測2024年的預算赤字會飆升到5億3800萬元，這個立法自稱為「庇護市」(sanctuary city)的主管，坦承已經吃不消了，艾伯特27日(周三)在紐約市發表的演說，讓他成為一些紐約州民意代表心目中的先知與英雄。

以每輛巴士載運50人估計，德州過去幾天內已經又送了至少1500人到芝加哥，負責安排食宿的芝城員工早已累得筋疲力盡，而問題似乎永無解決之道。下年度的預算中，市政府編列了2億元作為照顧偷渡客之用，另外聯邦承諾提供3300萬元，但多數市議員認為這個數目還遠不夠用。

開車經過芝城警察局的市民，看到警察局外面擠滿了「難民」，覺得彷彿置身第三世界的某個國家。市民對市內各種需要維修的設施放著不管，把經費拿去用在非法入境的人身上，把市府員工拿來照顧偷渡客深感憤恨，這種本末倒置的施政，讓有些市民開始考量是否搬到保守州去。

德州州長艾伯特周三在紐約智庫「曼哈頓政策研究院」(Manhattan Policy Research Institute)演講時指出：「拜登是偷渡客的最大進口商」(Biden is lead importer of migrants)。偷渡客在紐約、芝加哥、洛杉磯等地造成的問題，讓艾伯特在德州人心目中地位高升，因為他用巴士把大批偷渡客載到庇護市，讓德州的難民問題減輕許多。

不只是德州的保守居民贊同艾伯特的做法，紐約州首府奧本尼(Albany)的共和黨籍議員珍妮佛慧倫(Jennifer Whalen)表示，他很仰慕艾伯特的魄力，他看出偷渡客會對德州造成深遠的問題，不顧批評把這些人送到庇護市去，目前在奧本尼有大約700名偷渡客，這些人已給社區造成相當大的紛擾，如果問題繼續擴大，奧本尼很快會吃不消。

偷渡客 德州 庇護

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