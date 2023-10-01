僑委會國慶訪問團巡演 奧斯汀秀台灣藝文實力

僑委會國慶文化訪問團「當代樂坊」9月27日於奧斯汀訪演，活動結束後團員與僑胞互動熱烈。（僑教中心提供）

中華民國 僑委會112年國慶文化訪問團「當代樂坊」9月27日於奧斯汀訪演，是睽違七年後再度蒞臨奧斯汀演出。奧斯汀市市長代表 Joe Casinco、國會衆議員Lloyd Doggett 辦公室地區主任Jocelyn Tau、駐休士頓 辦事處副處長王韋龍伉儷、僑教中心中心主任王盈蓉及當地主流人士、僑務榮譽職人員及僑胞400人出席觀賞。

王盈蓉感謝主辦單位奧斯汀客家會會長陳兆香及奧斯汀地區各僑團僑胞的協助，經過四個多月尋找合適場地、多方聯繫到訪團接待，奧斯汀場活動終於圓滿完成。其中，陳兆香聯合該地區包含藍綠15個社團組籌備會接待辦理，藉由臺灣文化藝術將所有人團結在一起，尤其難能可貴。

僑委會國慶文化訪問團「當代樂坊」9月27日於奧斯汀訪演，奧斯汀好消息學苑TCML邀請師生到場觀賞。（僑教中心提供）

「當代樂坊」團長暨藝術總監李建興表示，臺灣民謠是連結海外僑胞與故鄉的橋梁，期許透過此次巡迴演出，能讓更多外國友人認識臺灣藝文的實力，讓世界聽見臺灣。

當天活動演出精彩，奧斯汀好消息學苑臺灣華語文學習中心校長許嘉文邀請師生到場觀賞；聖安東尼臺灣同鄉會會長暨聖城中文學校臺灣華語文學習中心校長林樹強也與同鄉會會員及TCML師生，自聖安東尼市驅車前往，共襄盛舉。