藝術學院8校園無預警關門 1700人失學

包括位在休士頓的8所「藝術學院」校園無預警關門。（KHOU電視台畫面截圖）

過去曾在全國有數十座校園的「藝術學院」(the Art Institute)，突然宣布在昨（30）日全面結束營業，關閉剩餘的八座校園，其中的四座是在德州 ，1700名學生在22日傍晚收到電郵通知時，許多人頓時愕然不知所措。

在美國的大專院校中，聞名全球的高等學府很多，像是哈佛、耶魯、達特茅斯(Dartmouth)等，要進入這些名校非常困難，拿到畢業證書更是人生的一大成就。但也有許多學校只能稱為學店，高中成績優異的學生根本不屑一顧，只要繳得出學費的人人俱收，藝術學院就是學店的範例，基本上這是職校，畢業的學生可以到餐館廚房當小廚，在牙科當助理等等。

2015年藝術學院被政府控告詐欺(fraud)，最後學校跟檢方達成庭外和解協議(settlement)，學校償付9500萬元了結，並因而失去了認證(Accreditation)。因為信譽低劣，學校的招生人數日減，到2018年又關閉了大約20座校園，最後八座營運的地點是德州的休士頓、聖安東尼奧、達拉斯、奧斯汀，佛羅里達州的坦帕(Tampa)、邁阿密，喬治亞州的亞特蘭大，維吉尼亞州 的維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)。

COVID疫情讓學校的招生更困難，學校的財務狀況變得更惡劣，這場病毒之災讓衰敗的學校回生乏術。

正在念大四的亞當斯 (Kaleb Adams)指出，22日傍晚看到電郵，心情頓時掉進深谷，本來他1月可以畢業，學校突然宣布9月30日全面結束營業，他三年多所花的錢和時間等於白費了。大三的雪爾頓(Quinn Shelton)則表示，她看到電郵的時候一時搞不清到底怎麼了，只是全身發抖，整個周末都睡不著覺。

學校的網站上表示，學生可以轉到其他學校繼續學習。學生們最憤恨的是，學校必然早已決定關門，為什麼不在暑假期間宣布，害他們又繳了一次學費，現在只給他們一周的時間，要轉學哪裡是一個星期可以做到的？