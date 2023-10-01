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僑委會國慶訪問團巡演 休士頓800人共襄盛舉

休士頓訊
僑委會國慶文化訪問團美洲團9月24日在休士頓地區展演，國策顧問田詒鴻夫婦率團員向觀眾致謝。（僑教中心提供）
僑委會國慶文化訪問團美洲團9月24日在休士頓地區展演，國策顧問田詒鴻夫婦率團員向觀眾致謝。（僑教中心提供）

中華民國僑委會112年國慶文化訪問團美洲團一行16人，由國策顧問田詒鴻夫婦率領，於9月24日在休士頓展演，駐休士頓辦事處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、多位僑務委員及當地主流人士約800人到場聆聽，場面盛大。

僑委會國慶文化訪問團美洲團由國策顧問田詒鴻夫婦率領，9月24日在休士頓地區展演，...
僑委會國慶文化訪問團美洲團由國策顧問田詒鴻夫婦率領，9月24日在休士頓地區展演，並與出席人士合照。（僑教中心提供）

當日出席人士包括：僑務委員有陳美芬、劉秀美、張世勳、陳建賓、休士頓雙十國慶籌備會主委楊崇肯、美國國務院外國使領館管理處休士頓分處處長Katherine Ho、南韓駐休士頓總領事Young-Ho Jung夫婦、德州眾議員Fanny Jetton、休士頓警察局幕僚長Hector Garcia等。

蕭伊芳致歡迎詞表示，僑委會今年特別邀請國內優秀藝文團體「當代樂坊」到美加地區16個城市巡迴演出，希望藉此將台灣的多樣性與藝術文化呈現給觀眾，讓僑胞及國際友人一同感受台灣的活力與生命力。

僑委會國慶文化訪問團美洲團9月24日在休士頓地區展演，出席觀眾揮舞著中華民國及美...
僑委會國慶文化訪問團美洲團9月24日在休士頓地區展演，出席觀眾揮舞著中華民國及美國國旗，象徵兩國友好情誼。（僑教中心提供）

田詒鴻代表僑委會委員長徐佳青向美南僑胞表達問候之意，感謝大家長期以來對中華民國台灣的支持及愛護，也感謝主辦單位數個月的辛勞籌備及出席僑胞，一同慶賀國家生日快樂。

本年主題為「讓世界聽見台灣」，訪團成員以嗩吶、二胡、大阮、古箏、揚琴等國樂樂器演奏，將傳統樂曲、台灣歌謠、原住民與客家音樂、影視歌曲、民謠及世界名曲，結合舞蹈及視覺元素，讓觀眾置身於一場夏末秋初的視聽饗宴中，成功呈現台灣的多樣性與生命力，增進北美地區對台灣多元文化的瞭解。

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